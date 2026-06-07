Marc Marquez vince anche la gara lunga del Balaton Park e raggiunge il 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. 4° Ogura, poi Marini e Moreira. Incidente al via: Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti: sono rispettivamente a -48 e -72 dal leader Bezzecchi. La MotoGP torna a Brno dal 19 al 21 giugno (LIVE su Sky e NOW)