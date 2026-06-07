MotoGP al Balaton Park: vince Marc Marquez davanti ad Acosta e Bagnaia. Out Bez e Martin
Marc Marquez vince anche la gara lunga del Balaton Park e raggiunge il 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. 4° Ogura, poi Marini e Moreira. Incidente al via: Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti: sono rispettivamente a -48 e -72 dal leader Bezzecchi. La MotoGP torna a Brno dal 19 al 21 giugno (LIVE su Sky e NOW)
in evidenza
FOTO-VIDEO dell'incidente e le prime news sui piloti
Maxi incidente al via del GP Ungheria: le prime news su Bezzecchi e MartinVai al contenuto
Marquez vince in Ungheria (i numeri di M. Merlino)
- 74^ vittoria in top-class, 100^ vittoria in tutte le classi
- 33° HAT-TRICK in top-class
- 15^ vittoria con la Ducati, una più di Dovizioso
- vince un GP dopo un’attesa di 266 giorni (Misano anno scorso).
- Unico vincitore al Balaton Park (entrambe le Sprint, entrambi i GP corsi qui).
- 127° podio in top-class (1° quest'anno), 166° podio in tutte le classi
L'ordine d'arrivo del GP Ungheria
Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo la sua prima gara lunga della stagione. Per lo spagnolo si tratta del 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. Subito fuori alla prima curva Bezzecchi, travolto dal suo compagno di team Martin. Coinvolto nell'incidente anche Di Giannantonio, che chiude 12°
ULTIMO GIRO A BALATON PARK!
Le condizioni di Martin
Per Jorge Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro, fa sapere Aprilia
2 giri alla fine
Marc Marquez in completo controllo, 100^ vittoria in carriera a un passo. Dietro Ogura ha passato Marini
Jorge Martin ha lasciato il centro medico, siamo in attesa di news da parte di Aprilia sulle condizioni dello spagnolo e su quelle di Bezzecchi e di Aldeguer dopo l'incidente in curva 1
4 giri alla fine
Marc Marquez sempre più in fuga, oltre 2 secondi e mezzo di vantaggio su Acosta. Per il podio posizioni che sembrano cristallizzate. Lotta per il 4° posto invece tra Marini e Ogura
La situazione a 5 giri dalla fine
Quartararo completa il suo long lap penalty e rientra in 16^ posizione, alle spalle di Di Giannantonio
6 giri alla fine
Marc Marquez non ci pensa a rallentare: giro veloce della gara a 6 giri dal termine! Pazzesco
Anche Quartararo vittima dei track limit, long lap penalty pure per lui
9 giri alla fine
Marc Marquez ha allungato su Acosta dopo il gran duello di prima: il ducatista ha ora oltre 1 secondo di vantaggio e viaggia verso la 100^ vittoria in carriera in tutte le classi
Il contatto tra Acosta e Marc Marquez
La situazione a 10 giri dalla fine
Caduta per Joan Mir, gara finita per lui
12 giri alla fine
Marquez ha passato Acosta, costretto ad arrendersi (almeno per ora) il pilota Ktm
13 giri alla fine
Acosta-Marquez! Altro duello tra sorpassi e controsorpassi! Pedro per ora resiste e si rimette davanti, anche un contatto tra i due...
Intanto altro long lap penalty per Bastianini per track limit: è 12° ora
13 giri alla fine
Altro giro veloce di Marc Marquez, ritmo impressionante! Ormai hai ripreso Acosta
14 giri alla fine
Marc Marquez rosicchia altri decimi ad Acosta, ora distante solo 3 decimi. Poi Bagnaia, Marini, Miller e Moreira
Al centro medico anche Bezzecchi e Aldeguer, oltre a Martin, dopo la maxi caduta al via
La situazione a 15 giri dalla fine
16 giri alla fine
Acosta resiste ma Marc Marquez è in rimonta. Bagnaia decisamente più staccato e con Marini molto vicino
Il VIDEO del maxi incidente al via
18 giri alla fine
Marc Marquez continua col suo ritmo e abbassa ancora il giro veloce della gara, Acosta in questa tornata risponde e resta con 7 decimi di vantaggio
Bastianini ha completato il long lap penalty ed è rientrato in 11^ posizione
Intanto long lap penalty per i due Tech3, Bastianini e Vinales
19 giri alla fine
Marc Marquez on fire! 1:38.599 e nuovo giro veloce della gara! Distacco da Acosta ridotto a 7 decimi
La situazione a 20 giri dalla fine
22 giri alla fine
Acosta leader della corsa, sta allungando sulle Ducati di Marc Marquez e Bagnaia. 4° c'è Jack Miller, poi Marini e Bastianini. Diggia ultimo dopo aver ripreso la corsa dopo l'incidente
Jorge Martin al centro medico per controli, mentre Bezzecchi è rientrato al paddock scuro in volto
L'incidente in curva 1
Jorge Martin è arrivato fortissimo alla staccata di curva 1 (forse un problema per lui?) e ha travolto i piloti davanti, tra questi anche il compagno di team Bezzecchi e poi Aldeguer e Raul Fernandez. Per fortuna sembra che stiano tutti bene. Gara finita per le Aprilia, non per Di Giannantonio (che ha ripreso). L'incidente è under investigation
25 giri alla fine
Intanto Acosta si è preso la leadership della corsa, passando Marc Marquez. Bagnaia è terzo
MAXI CADUTA AL VIA! Coinvolti tra gli altri Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO D'UNGHERIA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione
Ancora qualche dubbio sulla scelta della gomma al posteriore tra la media e la soft per i piloti
La griglia di partenza del GP Ungheria
E' il momento dell'inno a Balaton Park
Acosta prima del via: "Ieri ci mancava qualcosa nel passo, vediamo se abbiamo migliorato qualcosa"
27 gradi a Balaton Park, fa piuttosto caldo. I piloti dovranno percorrere 26 giri in gara
Da una parte la concentrazione dei piloti in griglia, dall'altra lo show con la danza popolare ungherese
Piloti schierati in griglia, mancano 20 minuti al via
Gli HIGHLIGHTS della gara Moto2
Gli HIGHLIGHTS della gara Moto3
Partenza MotoGP in stile F1? Ieri il primo test a Balaton Park
MotoGP, partenza stile F1? A Balaton Park il primo testVai al contenuto
L'hai visto il casco di Fernandez ispirato ai Mondiali di calcio? FOTO
Il pallone del Mondiale diventa un casco in MotoGP. FOTOVai al contenuto
Marc Marquez va a caccia della 100^ vittoria in carriera in tutte le classi: nelle gare della domenica non vince da Misano 2025, era il 14 settembre scorso