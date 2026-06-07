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MotoGP al Balaton Park: vince Marc Marquez davanti ad Acosta e Bagnaia. Out Bez e Martin

Marc Marquez vince anche la gara lunga del Balaton Park e raggiunge il 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. 4° Ogura, poi Marini e Moreira. Incidente al via: Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. In classifica Acosta e Marc fanno un bel balzo avanti: sono rispettivamente a -48 e -72 dal leader Bezzecchi. La MotoGP torna a Brno dal 19 al 21 giugno (LIVE su Sky e NOW)

in evidenza

GP Ungheria: 1° M. Marquez 2° Acosta 3° Bagnaia

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FOTO-VIDEO dell'incidente e le prime news sui piloti

Maxi incidente al via del GP Ungheria: le prime news su Bezzecchi e Martin

Maxi incidente al via del GP Ungheria: le prime news su Bezzecchi e Martin

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Marquez vince in Ungheria (i numeri di M. Merlino)

  • 74^ vittoria in top-class, 100^ vittoria in tutte le classi
  • 33° HAT-TRICK in top-class
  • 15^ vittoria con la Ducati, una più di Dovizioso
  • vince un GP dopo un’attesa di 266 giorni (Misano anno scorso).
  • Unico vincitore al Balaton Park (entrambe le Sprint, entrambi i GP corsi qui).
  • 127° podio in top-class (1° quest'anno), 166° podio in tutte le classi

L'ordine d'arrivo del GP Ungheria

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bandiera a scacchi!

Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo la sua prima gara lunga della stagione. Per lo spagnolo si tratta del 100° successo in carriera in tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. Subito fuori alla prima curva Bezzecchi, travolto dal suo compagno di team Martin. Coinvolto nell'incidente anche Di Giannantonio, che chiude 12°

ULTIMO GIRO A BALATON PARK!

Le condizioni di Martin

Per Jorge Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro, fa sapere Aprilia

2 giri alla fine

Marc Marquez in completo controllo, 100^ vittoria in carriera a un passo. Dietro Ogura ha passato Marini

Jorge Martin ha lasciato il centro medico, siamo in attesa di news da parte di Aprilia sulle condizioni dello spagnolo e su quelle di Bezzecchi e di Aldeguer dopo l'incidente in curva 1

4 giri alla fine

Marc Marquez sempre più in fuga, oltre 2 secondi e mezzo di vantaggio su Acosta. Per il podio posizioni che sembrano cristallizzate. Lotta per il 4° posto invece tra Marini e Ogura

La situazione a 5 giri dalla fine

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penalità

Quartararo completa il suo long lap penalty e rientra in 16^ posizione, alle spalle di Di Giannantonio

6 giri alla fine

Marc Marquez non ci pensa a rallentare: giro veloce della gara a 6 giri dal termine! Pazzesco

penalità

Anche Quartararo vittima dei track limit, long lap penalty pure per lui

9 giri alla fine

Marc Marquez ha allungato su Acosta dopo il gran duello di prima: il ducatista ha ora oltre 1 secondo di vantaggio e viaggia verso la 100^ vittoria in carriera in tutte le classi

Il contatto tra Acosta e Marc Marquez

La situazione a 10 giri dalla fine

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bandiera gialla!

Caduta per Joan Mir, gara finita per lui

12 giri alla fine

Marquez ha passato Acosta, costretto ad arrendersi (almeno per ora) il pilota Ktm

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13 giri alla fine

Acosta-Marquez! Altro duello tra sorpassi e controsorpassi! Pedro per ora resiste e si rimette davanti, anche un contatto tra i due...

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penalità

Intanto altro long lap penalty per Bastianini per track limit: è 12° ora

13 giri alla fine

Altro giro veloce di Marc Marquez, ritmo impressionante! Ormai hai ripreso Acosta

14 giri alla fine

Marc Marquez rosicchia altri decimi ad Acosta, ora distante solo 3 decimi. Poi Bagnaia, Marini, Miller e Moreira

Al centro medico anche Bezzecchi e Aldeguer, oltre a Martin, dopo la maxi caduta al via

La situazione a 15 giri dalla fine

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16 giri alla fine

Acosta resiste ma Marc Marquez è in rimonta. Bagnaia decisamente più staccato e con Marini molto vicino 

Il VIDEO del maxi incidente al via

18 giri alla fine

Marc Marquez continua col suo ritmo e abbassa ancora il giro veloce della gara, Acosta in questa tornata risponde e resta con 7 decimi di vantaggio

penalità

Bastianini ha completato il long lap penalty ed è rientrato in 11^ posizione

penalità

Intanto long lap penalty per i due Tech3, Bastianini e Vinales

19 giri alla fine

Marc Marquez on fire! 1:38.599 e nuovo giro veloce della gara! Distacco da Acosta ridotto a 7 decimi

La situazione a 20 giri dalla fine

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22 giri alla fine

Acosta leader della corsa, sta allungando sulle Ducati di Marc Marquez e Bagnaia. 4° c'è Jack Miller, poi Marini e Bastianini. Diggia ultimo dopo aver ripreso la corsa dopo l'incidente

Jorge Martin al centro medico per controli, mentre Bezzecchi è rientrato al paddock scuro in volto

L'incidente in curva 1

Jorge Martin è arrivato fortissimo alla staccata di curva 1 (forse un problema per lui?) e ha travolto i piloti davanti, tra questi anche il compagno di team Bezzecchi e poi Aldeguer e Raul Fernandez. Per fortuna sembra che stiano tutti bene. Gara finita per le Aprilia, non per Di Giannantonio (che ha ripreso). L'incidente è under investigation

25 giri alla fine

Intanto Acosta si è preso la leadership della corsa, passando Marc Marquez. Bagnaia è terzo

MAXI CADUTA AL VIA! Coinvolti tra gli altri Bezzecchi, Martin e Di Giannantonio

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO D'UNGHERIA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione

Ancora qualche dubbio sulla scelta della gomma al posteriore tra la media e la soft per i piloti

La griglia di partenza del GP Ungheria

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E' il momento dell'inno a Balaton Park

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Acosta prima del via: "Ieri ci mancava qualcosa nel passo, vediamo se abbiamo migliorato qualcosa"

27 gradi a Balaton Park, fa piuttosto caldo. I piloti dovranno percorrere 26 giri in gara

Da una parte la concentrazione dei piloti in griglia, dall'altra lo show con la danza popolare ungherese

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Piloti schierati in griglia, mancano 20 minuti al via

Gli HIGHLIGHTS della gara Moto2

Gli HIGHLIGHTS della gara Moto3

Partenza MotoGP in stile F1? Ieri il primo test a Balaton Park

MotoGP, partenza stile F1? A Balaton Park il primo test

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L'hai visto il casco di Fernandez ispirato ai Mondiali di calcio? FOTO

Il pallone del Mondiale diventa un casco in MotoGP. FOTO

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Marc Marquez va a caccia della 100^ vittoria in carriera in tutte le classi: nelle gare della domenica non vince da Misano 2025, era il 14 settembre scorso

Bagnaia: "Perse troppe posizioni alla prima curva, continuo a soffrire mancanza di grip"

Bagnaia commenta la sua Sprint: 'Ho perso troppe posizioni al via'

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Di Giannantonio: "Marquez qui fa paura, io invece fatico"

Di Giannantonio: 'Ecco perché Marquez fa paura al Balaton e io invece fatico'

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Dall'Igna: "Felice per la vittoria di Marquez, è un grande"

Bezzecchi: "Nei primi giri come sul ghiaccio. E quel contatto con Aldeguer... "

Bezzecchi e il contatto con Aldeguer: 'Moto danneggiata'

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Marquez: "Fisicamente come al Mugello, è cambiata la pista"

Bezzecchi allunga su Martin: la classifica dopo la Sprint Race

MotoGP, la nuova CLASSIFICA dopo la Sprint del GP Ungheria

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Marquez domina la Sprint Race: gli highlights

Prima fila tutta spagnola, seconda fila italiana: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza del GP Ungheria

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Marc Marquez in pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale al Balaton Park: gara alle 14 LIVE su Sky e NOW

Ultimo atto del weekend di MotoGP in Ungheria, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista al Balaton Park per la gara lunga: emozioni da vivere LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.