Marc Marquez si conferma re in Ungheria, vincendo a Balaton Park la sua 100^ gara in carriera in tutte le classi (100° trionfo anche per il team Ducati factory). Il campione del mondo in carica duella con Acosta e poi prende il largo. Sul podio, oltre al pilota Ktm, anche l'altra Ducati di Bagnaia. Subito fuori le Aprilia di Martin e Bezzecchi, con Jorge che stende in curva 1 il compagno di team oltre a Di Giannantonio, Raul Fernandez e Aldeguer. Nel VIDEO gli highlights della gara con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini

Forse si è corso per l’ultima volta al Balaton Park e la domenica ungherese è stata complicata. Dopo la carambola della Moto3 (David Munoz è finito all’ospedale dopo essere stato travolto dagli incolpevoli Salmela e Uriarte) la MotoGP è partita con lo strike di Martin, che alla prima frenata ha steso il suo compagno di squadra Bezzecchi e di rimbalzo anche Raul Fernandez, Di Giannantonio e Aldeguer. Lo spagnolo ha avuto la peggio, nulla di rotto, ma è finito dritto al centro medico. Di Giannantonio è riuscito a ripartire, nelle retrovie. Bezzecchi ha preso la strada del box, masticando amaro, prima di farsi dare un’occhiata dai medici del circuito.

Marquez vince il duello con Acosta e fa 100 in carriera

Davanti la gara ha vissuto sul duello tra futuri compagni di squadra in Ducati: Marc Marquez e Pedro Acosta. Dopo la vittoria di sabato, il campione della Ducati, al centesimo successo in carriera (il terzo pilota nella storia a raggiungere questo traguardo, dietro Agostini a quota 123 e Rossi a 115), ha dovuto sudarselo, perché il murciano sentiva già il sapore della sua prima vittoria in top class. Battere Marc, oltretutto con una moto inferiore, è improbo per chiunque. Anche se acciaccato, il fenomeno di Cervera ha mostrato i canini fin dal via. Il dubbio sulla sua condizione è svanito d’incanto, perché sulla distanza doppia dl Gran Premio, il catalano ha macinato lo stesso ritmo della gara veloce.

La classifica dopo il doppio 'zero' di Bezzecchi e Martin

La sua rimonta in campionato forse è appena cominciata: in classifica è salito al quinto posto, staccato di 72 punti, grazie al doppio zero della coppia di testa, e anche Acosta si è riavvicinato, quarto a meno 48. "Sono riuscito a tornare, nonostante le difficoltà di questa stagione – ha spiegato Marquez -. Sabato ho capito che potevo farcela, grazie ai medici e ai fisioterapisti. Sono felicissimo di essere tornato". Giornata buona per la Ducati, che mette in bacheca anche il terzo posto di Bagnaia (secondo podio consecutivo dopo il Mugello) e la centesima vittoria della sua storia.