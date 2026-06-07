Martin-Bezzecchi, incidente oggi nella gara MotoGP in Ungheria. FOTO-VIDEO
Maxi incidente al via del Gran Premio di Ungheria: alla prima curva Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. Quest'ultimo è riuscito a ripartire, out tutti gli altri. I due piloti dell'Aprilia sono stati portati al centro medico: solo delle forti contusioni per entrambi
- Pauroso incidente innescato da Jorge Martin nella prima curva del GP d'Ungheria. Nella carambola vengono coinvolti Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio, riuscito poi a ripartire. Gli altri piloti sono stati subito portati al centro medico.
- Per Martin, dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni, alla schiena e al piede destro.
- Per Bezzecchi, sempre dopo gli esami strumentali, non risultano fratture visibili ma solo delle forti contusioni alla gamba e mano destra.