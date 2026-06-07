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Martin-Bezzecchi, incidente oggi nella gara MotoGP in Ungheria. FOTO-VIDEO

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Maxi incidente al via del Gran Premio di Ungheria: alla prima curva Martin ha innescato una carambola che ha coinvolto Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio. Quest'ultimo è riuscito a ripartire, out tutti gli altri. I due piloti dell'Aprilia sono stati portati al centro medico: solo delle forti contusioni per entrambi

IL VIDEO DELL'INCIDENTE

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