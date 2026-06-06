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La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Ungheria (Balaton Park)

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Marco Bezzecchi chiude la Sprint Race di Balaton Park al terzo posto e guadagna 3 punti in classifica su Jorge Martin, sesto al traguardo: ora i due sono separati da 20 punti. Di Giannantonio è a -46 dalla vetta. Il vincitore Marc Marquez aggancia Bagnaia al settimo posto della classifica generale: sono entrambi a quota 83. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

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