Brno restituisce a Bagnaia il dolce sapore della vittoria: il ducatista parte bene e poi resiste al rientro del poleman Ai Ogura, tornando a vincere una Sprint Race a distanza di 238 giorni. Sul podio anche Marc Marquez. 4° Fabio Di Giannantonio e 5° Jorge Martin, che rosicchia punti preziosi (ora è a -15) in classifica a Marco Bezzecchi, caduto a due giri dalla fine mentre si trovava proprio davanti al compagno di squadra. Domenica la gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

La gara del sabato era la bestia nera di Bagnaia, che nel 2024 vinse 11 gran premi la domenica, ma lasciò un sacco di punti per strada il sabato, a vantaggio di Jorge Martin che alla fine gli sfilò la corona della MotoGP. Pecco è tornato ad assaporare il piacere della vittoria proprio nella gara veloce che non lo vedeva vittorioso dalla Malesia del 2025. La Sprint Race è invece diventato lo scoglio più ostico per Marco Bezzecchi, che per la quarta volta quest’anno ha chiuso con un zero di fatto. Colpa di una scivolata a due giri dalla fine, quando il quinto posto sembrava ormai in cassaforte. Non un granché, certo, dopo l’exploit del venerdì, ma già dalla qualifica s’era visto un Bezzecchi meno efficace. La partenza, non delle migliori, e i primi giri hanno confermato qualche difficoltà del romagnolo dell’Aprilia, superato al via da Moreira (poi caduto nelle prime curve) e Marquez (Marc, l’unico dei fratelli catalani al via, dopo il ritiro di Alex per problemi fisici, nonostante una discreta qualifica).

Marquez e Martin rosicchiano punti su Bezzecchi

Scivolata che costa sette punti in classifica a vantaggio di Marc e cinque a favore di Martin che ha preso il suo posto sul traguardo. Bravo quindi Bagnaia, ad amministrare il vantaggio inziale e a gestire il ritorno di Ogura, scattato dalla pole, insidioso nel finale in virtù di una gomma media preferita al posto della morbida montata dal pilota Ducati. Podio importante anche per il campione in carica, non ancora al meglio della condizione fisica, su una pista ben più probante rispetto al tracciato ungherese, dove aveva vinto entrambe le gare.