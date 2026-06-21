Alex Marquez ha deciso di non prendere parte al resto del weekend di Brno. Il pilota del team Gresini, che era sceso in pista nelle prove libere e nelle qualifiche chiudendo al 14° posto, vuole proseguire al meglio il recupero dagli infortuni che lo hanno tenuto fuori dai Gran Premi del Mugello e di Balaton dopo lo schianto di Barcellona. "L'obiettivo - ha spiegato a Sky - sarà fare tutto il prossimo weekend di Assen".