MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Brno
Ultimo atto a Brno: in corso la gara lunga della MotoGP in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Il giapponese Ogura, parte dalla pole, è in testa davanti a Pecco Bagnaia e Marc Marquez. 6° Di Giannantonio, poi Martin. Il GP della Repubblica Ceca è orfano del leader del Mondiale Bezzecchi, squalificato dopo aver spinto e colpito un marshal post caduta nella Sprint Race
in evidenza
Caduta in precedenza per Fabio Quartararo, pilota ok
19 giri alla fine
Bagnaia ha passato Ogura! E Marc Marquez non perde tempo e si sbarazza anche lui del giapponese per mettersi a caccia di Pecco
La situazione a 20 giri dalla fine
20 giri alla fine
Ogura gira in testa, ma ha incollato agli scarichi un gran Bagnaia, che nel frattempo ha passato Marquez. Qualche difficoltà per Diggia, scivolato addirittura in 6^, davanti a Jorge Martin
La partenza
Ogura stavolta gira in testa, poi Di Giannantonio, Marquez e Bagnaia
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA CECA DI MOTOGP!
Via al giro di ricognizione, sala la tensione a Brno. I piloti dovranno percorrere 21 giri
La griglia di partenza del GP Rep. Ceca
E' il momento dell'inno ceco a Brno
Ogura prima del via: "Cercherò di concentrarmi su me stesso. Gomme? Sicuramente non guideremo come ieri, le condizioni sono diverse. Ma spingerò al massimo"
Le ultime indicazioni di Valentino Rossi a Fabio Di Giannantonio nel box VR46
Rivivi la gara Moto2 con i nostri HIGHLIGHTS
I piloti sono schierati in griglia, tra circa 20 minuti si parte
Piloti in pista per il giro di schieramento
In Moto2 trionfo di Ortolá: beffato Alonso all'ultima curva
Gli HIGHLIGHTS della gara Moto3: prima vittoria per Danish
Abbassatori via già nel 2026?
A Brno prove di partenza senza abbassatori: via già nel 2026? Le ultimeVai al contenuto
Di Giannantonio: "Nella Sprint ho sbagliato la gomma"
Il pilota VR46, che partiva dalla seconda posizione, ha chiuso quarto nella Sprint Race. Le sue parole a Sky Sport.
Di Giannantonio fa mea culpa: 'Ho sbagliato'Vai al contenuto
Le parole di Marquez dopo la Sprint Race
Marquez e il rimpianto qualifica: 'Tornassi indietro, spingerei di più'Vai al contenuto
La Sprint di Marc Marquez
Partito dalla quinta posizione, il pilota della Ducati è riuscito a conquistare il terzo posto, raggiungendo l'ultimo gradino del podio nella Sprint Race del sabato.
Il forfait di Alex Marquez
Alex Marquez ha deciso di non prendere parte al resto del weekend di Brno. Il pilota del team Gresini, che era sceso in pista nelle prove libere e nelle qualifiche chiudendo al 14° posto, vuole proseguire al meglio il recupero dagli infortuni che lo hanno tenuto fuori dai Gran Premi del Mugello e di Balaton dopo lo schianto di Barcellona. "L'obiettivo - ha spiegato a Sky - sarà fare tutto il prossimo weekend di Assen".
Doppio long lap penalty per Martin: ricordiamo che la gara di Jorge, che partirà nono, sarà in salita per via del doppio long lap che dovrà scontare per l'incidente provocato in curva 1 a Balaton Park lo scorso GP
A rischio la leadership di Bezzecchi
Con la caduta di Bezzecchi nella Sprint, Jorge Martin accorcia il suo distacco dal leader del Mondiale e si porta a -15 punti. Oggi, complice l'assenza per squalifica del compagno, lo spagnolo ha l'occasione del sorpasso (gli servirà salire sul podio)
Classifica MotoGP: il vantaggio di Bezzecchi dopo la caduta nella SprintVai al contenuto
Bagnaia: "Gomma soft scelta giusta, passi avanti evidenti"
Il pilota della Ducati ha parlato così a Sky Sport dopo il successo nella Sprint Race a Brno.
Bagnaia spiega il 'segreto' dietro al successo nella Sprint: 'Scelta decisiva'Vai al contenuto
Bagnaia è tornato al successo in una Sprint dopo 238 giorni
Bagnaia torna a vincere: i suoi numeri dopo il trionfo Sprint di BrnoVai al contenuto
GP Repubblica Ceca: highlights Sprint Race
Sabato pomeriggio si è svolta la Sprint Race, vinta da Pecco Bagnaia che ha chiuso davanti ad Ai Ogura e al compagno di squadra Marc Marquez.
GP Repubblica Ceca: highlights qualifiche
Così Ai Ogura si è preso la miglior prestazione nella giornata di sabato.
La griglia di partenza del GP della Repubblica Ceca
C'è il giapponese Ogura davanti a tutti, seguito da Di Giannantonio e Pecco Bagnaia. Marc Marquez partirà 4° alla luce della squalifica di Bezzecchi
MotoGP, la griglia di partenza di Brno senza BezzecchiVai al contenuto
Le scuse di Bezzecchi al marshal: abbracci e lacrime
Bezzecchi in lacrime: si scusa col marshall, lo abbraccia e si commuove. VIDEOVai al contenuto
Bezzecchi squalificato: ha spinto e colpito un marshal
Il GP Rep. Ceca sarà orfano di Marco Bezzecchi, che per aver spinto e colpito un marshal (che aveva inavvertitamente accelerato nel tentativo di tirare su la moto dell'italiano dopo la caduta nella Sprint) è stato squalificato dalla gara lunga di oggi. Respinto anche il ricorso presentato da Aprilia
Ultimo atto a Brno, con la MotoGP in pista per il Gran Premio della Repubblica Ceca.