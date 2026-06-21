Nel video l'intervista a Massimo Rivola, numero uno di Aprilia Racing, intervenuto sul caso Bezzecchi-marshall: "Ci scusiamo con il marshall e accettiamo la penalità. Anche perché non possiamo tollerare comportamenti come quello di Marco. Al tempo stesso, ieri abbiamo fatto appello perché la sanzione ci sembrava sproporzionata rispetto all'azione. In passato ci sono state azioni più lievi, ma con sanzioni praticamente inesistenti. Sappiamo che adesso c'è un precedente, che questa è la linea di condotta, ci adeguiamo molto volentieri. Sono sono gesti che non vanno fatti, punto. Quello che dobbiamo dire è: ragazzi, queste cose non vanno fatte perché adesso la regola è così. Ed è giusto che la regola sia così".