Marco Bezzecchi non potrà correre il Gran Premio della Repubblica Ceca di oggi, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: il leader del Mondiale è stato squalificato per aver spinto e colpito un marshall. "Chiedo scusa a tutta la comunità della MotoGP, certi comportamenti non hanno giustificazioni", ha scritto Bez che stamane ha abbracciato il marshall. Aprilia: "Accettiamo la squalifica, non presenteremo altri ricorsi"
Cosa è successo ieri all'Aprilia? La spiegazione dai box
Nel video, Sandro Donato Grosso dai box Aprilia mostra cosa è accaduto ieri.
Rivola: "Ci scusiamo, ora c'è una norma chiara"
Nel video l'intervista a Massimo Rivola, numero uno di Aprilia Racing, intervenuto sul caso Bezzecchi-marshall: "Ci scusiamo con il marshall e accettiamo la penalità. Anche perché non possiamo tollerare comportamenti come quello di Marco. Al tempo stesso, ieri abbiamo fatto appello perché la sanzione ci sembrava sproporzionata rispetto all'azione. In passato ci sono state azioni più lievi, ma con sanzioni praticamente inesistenti. Sappiamo che adesso c'è un precedente, che questa è la linea di condotta, ci adeguiamo molto volentieri. Sono sono gesti che non vanno fatti, punto. Quello che dobbiamo dire è: ragazzi, queste cose non vanno fatte perché adesso la regola è così. Ed è giusto che la regola sia così".
Il precedente: Aleix Espargarò colpisce Morbidelli, -6 posizioni in griglia
La squalifica di Marco Bezzecchi non ha precedenti nella storia della MotoGp. Esiste soltanto un precedente di penalità per comportamento antisportivo: durante il Gran Premio del Qatar 2023, Aleix Espargarò diede uno schiaffo sul casco di Morbidelli nelle libere. Il pilota spagnolo fu sanzionato con la retrocessione di 6 posizioni in griglia di partenza e 10.000 euro di multa.
Espargaró, ma che fai? Schiaffo sul casco a MorbidelliVai al contenuto
Bezzecchi abbraccia il marshall: il VIDEO
Nel VIDEO la sequenza dell'incontro e dell'abbraccio tra Bezzecchi e il marshall coinvolto nell'episodio di ieri che ha portato alla squalifica del pilota dell'Aprilia. Bezzecchi è parso molto provato psicologicamente e si è lasciato andare anche a uno sfogo emotivo.
Bezzecchi in lacrime dopo l'abbraccio con il marshall
Evidentemente provato, Bezzecchi sfoga la sua emozione dopo l'abbraccio al marshall.
L'abbraccio di Bezzecchi al marshall colpito ieri
In questa immagine, il momento in cui Bezzecchi ha incontrato e abbracciato il marshall protagonista dell'episodio di ieri.
Aprilia: "Accettiamo la penalizzazione, non faremo altri ricorsi"
E' arrivato anche il comunicato stampa dell'Aprilia Racing dopo la squalifica di Bezzecchi confermata dalla sentenza d'appello: "ieri abbiamo presentato un ricorso che è stato respinto, così accettiamo la squalifica e non ci appelleremo alla Corte d'appello Internazionale"
Il post Instagram di Bezzecchi
Bezzecchi: "Chiedo scusa a tutti, non ho giustificazioni"
Il messaggio social di scuse di Bezzecchi: "Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista. Mi dispiace anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza. Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni. Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi"