È giusto dire 'finalmente si torna in pista'?

"Sì, sono sono contento di tornare in pista. Ovviamente, sai, tutto quello che è successo nei giorni scorsi è stato complesso e ci tenevo ovviamente a scusarmi per il gesto che ho fatto. Mi sono ovviamente pentito molto ed è stata una cosa molto sbagliata. Purtroppo ho gestito male la situazione e non sono stato in grado di controllarmi. Il passato ormai ovviamente è il passato, però è giusto riflettere e cercare di imparare da questi errori. E' un'occasione in più per cercare di migliorarmi come persona. Però finalmente adesso si torna in pista".

Rimaniamo in Repubblica Ceca, ma per il lunedì, perché tu sei stato tra i piloti che comunque ha provato la 850cc con le Pirelli. Non so cosa ci puoi dire...

"Allora, ti posso dire che è stato un bel test. Sono contento perché mi sono divertito molto: chiaramente è tutto un po' all'inizio, quindi la moto è sicuramente bella, sicuramente divertente, però è ancora un po' presto per dare dei commenti. Comunque è stata una bella giornata di moto dopo, come ho detto prima, un po' di difficoltà durante il weekend. Ci voleva. Spero sia stato positivo anche per i miei ragazzi, per tutta l'Aprilia, perché abbiamo portato a casa un po' di informazioni secondo me buone e importanti. Però adesso ci concentriamo su su questa stagione, almeno fino al prossimo test con con la 850".

Ecco, questa stagione è molto equilibrata e adesso siete tanti piloti racchiusi. Come vedi un po' gli equilibri? Qual è la tua valutazione?

"La mia valutazione è che è sicuramente una stagione, finora, molto bella, dove ci sono tanti rivali fortissimi. Fortunatamente anche noi siamo stati della partita, quindi per adesso tutto bellissimo. Ovviamente è ancora lunga, però ci aspettano delle gare importanti come questa e il Sachsenring prima della pausa e, quindi, cerchiamo di fare bene".

L'ultima cosa che ti chiedo è sul 2027, sul tuo nuovo compagno di squadra (Bagnaia, ndr). Si sapeva da tempo, però adesso è ufficiale.

"Sono contento ovviamente per tutta l'Aprilia, per tutta la nostra squadra, e ovviamente anche per Pecco. Secondo me sarà bello lavorare per davvero insieme, credo la nostra prima volta in MotoGP. Ma è bello anche oggi, perché comunque io e Jorge Martin abbiamo un bel rapporto: mi trovo bene e l'affinità della squadra è bella, quindi dobbiamo concentrarci su quest'anno e, ovviamente, essere contenti per l'anno prossimo, ma soprattutto concentrarci su quest'anno".