Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
GP Olanda
Fine
Prove Libere 1
  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.F. Bagnaia
  3. 3.J. Martin
GP Olanda
Fine
Prove Libere 1
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Libere 2
  • Libere 1

MotoGp, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Olanda (Assen)

MotoGP di nuovo in pista ad Assen per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in palio i primi 10 pass per il Q2. In mattinata miglior tempo di Marco Bezzecchi, davanti al futuro compagno in Aprilia Pecco Bagnaia e a Jorge Martin sull’altra RS-GP factory. Caduta senza conseguenze, invece, per Marc Marquez. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14

LA CADUTA DI MARQUEZ NELLE FP1

in evidenza

Gp Olanda, le Pre-qualifiche LIVE su Sky e NOW dalle 15

  • Vuoi vedere la MotoGP™? Tutti i 22 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
  • Guarda il GP Olanda su Sky o in streaming su NOW
copertina
LIVE

In pista c’è anche Alex Marquez, che dopo aver saltato le gare di Brno punta a completare il weekend qui in Olanda. Nelle FP1 ha chiuso col 13° tempo

La griglia piloti 2027 dopo gli annunci

Bagnaia ufficiale in Aprilia: la griglia piloti MotoGP 2027

Bagnaia ufficiale in Aprilia: la griglia piloti MotoGP 2027

Vai al contenuto

Il VIDEO della caduta di Marc Marquez nelle FP1

 Inizio complicato per Marc Marquez, caduto in curva 16 a metà sessione e decimo nella classifica dei tempi delle FP1

Terza l’altra Aprilia di Jorge Martin, 4° Fabio Di Giannantonio

Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Marco Bezzecchi davanti al futuro compagno in Aprilia, Pecco Bagnaia.

 Ad Assen s’inizia a fare sul serio, in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato.

Ben ritrovati da Assen, dove dalle 15 sono in programma le Pre-qualifiche del GP d’Olanda