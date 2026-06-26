- 1.M. Bezzecchi
- 2.F. Bagnaia
- 3.J. Martin
MotoGp, oggi le Pre-qualifiche: la diretta LIVE del GP Olanda (Assen)
MotoGP di nuovo in pista ad Assen per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in palio i primi 10 pass per il Q2. In mattinata miglior tempo di Marco Bezzecchi, davanti al futuro compagno in Aprilia Pecco Bagnaia e a Jorge Martin sull’altra RS-GP factory. Caduta senza conseguenze, invece, per Marc Marquez. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14
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In pista c’è anche Alex Marquez, che dopo aver saltato le gare di Brno punta a completare il weekend qui in Olanda. Nelle FP1 ha chiuso col 13° tempo
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Il VIDEO della caduta di Marc Marquez nelle FP1
Inizio complicato per Marc Marquez, caduto in curva 16 a metà sessione e decimo nella classifica dei tempi delle FP1
Terza l’altra Aprilia di Jorge Martin, 4° Fabio Di Giannantonio
Nelle prove libere della mattina miglior tempo di Marco Bezzecchi davanti al futuro compagno in Aprilia, Pecco Bagnaia.
Ad Assen s’inizia a fare sul serio, in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato.
Ben ritrovati da Assen, dove dalle 15 sono in programma le Pre-qualifiche del GP d’Olanda