MotoGP di nuovo in pista ad Assen per le Pre-qualifiche, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 15: in palio i primi 10 pass per il Q2. In mattinata miglior tempo di Marco Bezzecchi, davanti al futuro compagno in Aprilia Pecco Bagnaia e a Jorge Martin sull’altra RS-GP factory. Caduta senza conseguenze, invece, per Marc Marquez. Sabato il solito show: qualifiche alle 10.50 e Sprint alle 15, domenica gara lunga alle 14

LA CADUTA DI MARQUEZ NELLE FP1