MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Assen

Un poker mai visto, storico, per Aprilia, che ad Assen monopolizza le prime 4 posizioni in griglia per la prima volta: in pole c’è Jorge Martin, davanti a Ogura e al leader del Mondiale Bezzecchi. Anche la seconda fila è aperta da una RS-GP, quella di Raul Fernandez, che incassa la beffa di un giro da pole position tolto per aver pizzicato il verde (track limit) e si accontenta della 4^ casella. Seguono Bagnaia, Di Giannantonio e un Marc Marquez meno brillante del solito: il nove volte iridato proverà la rimonta dalla terza fila. Alle 15 la Sprint Race, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

L’Aprilia si prende la prima fila e qualcosa di più. Quattro moto di Noale, nei primi quattro posti non era ancora successo, Martin il più veloce di tutti: "Emozionato perché non mi capitava da quasi due anni", ha detto lo spagnolo, con un filo di commozione; la sua ultima pole position risaliva infatti a Phillip Island 2024. Secondo miglior tempo il giapponese Ogura, che a Brno aveva sorpreso in qualifica e poi in gara. Bezzecchi completa la 'front row', ma il leader del Mondiale forse sperava qualcosa di meglio dopo aver dominato tutti i turni di prove libere e la Pre-qualifica di venerdì; ma nel suo giro migliore ha dovuto rallentare per un’improvvisa bandiera gialla causata da Pedro Acosta (ennesimo problema tecnico per lo spagnolo della Ktm, che ha una questione seria di affidabilità da risolvere).

Ducati insegue: il migliore è Bagnaia, 7° Marc Marquez

Le moto di Noale si sposano bene con le caratteristiche del circuito olandese, mentre le Ducati inseguono. La migliore è quella di Bagnaia, quinto davanti a Di Giannantonio e Marc. Marquez, che si è visto cancellare ben due giri per aver messo le ruote fuori dall’asfalto. Nono Fabio Quartararo dopo aver superato la Q1, decimo Joan Mir: le moto giapponesi restano ancora dietro.