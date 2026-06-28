Ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez, vincitore della Sprint, aprirà la seconda fila davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez partirà 7°. In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di David Alonso quasi al fotofinish dopo un super sorpasso all'ultima chicane

LA GRIGLIA DI PARTENZA