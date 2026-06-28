- 1.M. Bezzecchi
- 2.A. Ogura
- 3.F. Bagnaia
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Olanda (Assen)
Ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez, vincitore della Sprint, aprirà la seconda fila davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez partirà 7°. In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di David Alonso quasi al fotofinish dopo un super sorpasso all'ultima chicane
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Anche oggi il team Gresini dovrà fare a meno di Fermin Aldeguer, ko per la frattura alla vertebra T7. Lo spagnolo verrà visitato a Madrid, da capire ancora i tempi di recupero
Marini prima del via: "Va molto meglio rispetto a ieri, dobbiamo ancora decidere tra morbida e media, sembra che solo noi di Honda potremmo andare con la soft ma ci prendiamo ancora qualche minuto. Saranno importanti i primi giri"
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Raul Fernandez, vincitore nella Sprint di Assen, non ha ancora definito il suo futuro per la prossima stagione. Lo spagnolo ha un'offerta di rinnovo per un anno con Trackhouse, ma potrebbe essere tentato da un biennale che Tech3 sembra disposto ad offrirgli
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Ricordiamo che Franco Morbidelli è stato penalizzato per aver ostacolato Bastianini nelle Pre-qualifiche di venerdì: partirà 16° invece che 13°
Record storico per Aprilia, che per la prima volta ha monopolizzato le prime 4 posizioni della griglia