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GP Olanda
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  1. 1.M. Bezzecchi
  2. 2.A. Ogura
  3. 3.F. Bagnaia
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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Olanda (Assen)

Ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport Uno e in streaming su NOW). Jorge Martin scatterà dalla pole, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Raul Fernandez, vincitore della Sprint, aprirà la seconda fila davanti a Bagnaia e Di Giannantonio. Marc Marquez partirà 7°. In Moto3 vittoria di Quiles, in Moto2 trionfo di David Alonso quasi al fotofinish dopo un super sorpasso all'ultima chicane

LA GRIGLIA DI PARTENZA

in evidenza

GP Olanda, la gara LIVE su Sky e NOW dalle 14

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LIVE

Alonso vince in Moto2: il suo clamoroso sorpasso all'ultima chicane

In Moto3 trionfa Quiles: gli HIGHLIGHTS della gara

Anche oggi il team Gresini dovrà fare a meno di Fermin Aldeguer, ko per la frattura alla vertebra T7. Lo spagnolo verrà visitato a Madrid, da capire ancora i tempi di recupero

Marini prima del via: "Va molto meglio rispetto a ieri, dobbiamo ancora decidere tra morbida e media, sembra che solo noi di Honda potremmo andare con la soft ma ci prendiamo ancora qualche minuto. Saranno importanti i primi giri"

L'arrivo di Bezzecchi al box: abbracci col team e soliti saltelli. Il leader del Mondiale è carico prima del via

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Trackhouse show nella Sprint di Assen: le pagelle di Paolo Beltramo

MotoGP, le pagelle della Sprint Race di Assen

MotoGP, le pagelle della Sprint Race di Assen

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Raul Fernandez, vincitore nella Sprint di Assen, non ha ancora definito il suo futuro per la prossima stagione. Lo spagnolo ha un'offerta di rinnovo per un anno con Trackhouse, ma potrebbe essere tentato da un biennale che Tech3 sembra disposto ad offrirgli

Marc Marquez: "Devo stare calmo, sennò rischio di cadere"

Bagnaia va sul verde: retrocesso di una posizione nella Sprint Race di Assen

Bagnaia retrocesso di una posizione: cosa è successo nell'ultimo giro della Sprint

Bagnaia retrocesso di una posizione: cosa è successo nell'ultimo giro della Sprint

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Bagnaia: "Sul verde per non tamponare Martin, penalità inaspettata"

Bagnaia retrocesso di una posizione: 'Non mi aspettavo la penalità'

Bagnaia retrocesso di una posizione: 'Non mi aspettavo la penalità'

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Bezzecchi 4°: "Nella Sprint mai a mio agio, sto faticando"

La classifica dopo la Sprint di Assen

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Assen

La classifica MotoGP dopo la Sprint di Assen

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Raul Fernandez e Ai Ogura hanno regalato la prima storica doppietta Sprint al team Trackhouse. Di Giannnantonio 'intruso' tra le Aprilia

Raul Fernandez vince la Sprint Race: gli highlights

Ricordiamo che Franco Morbidelli è stato penalizzato per aver ostacolato Bastianini nelle Pre-qualifiche di venerdì: partirà 16° invece che 13°

La griglia di partenza della gara di Assen

MotoGP, la griglia di partenza di Assen

MotoGP, la griglia di partenza di Assen

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Record storico per Aprilia, che per la prima volta ha monopolizzato le prime 4 posizioni della griglia 

Martin in pole ad Assen: gli highlights delle qualifiche

Gran finale ad Assen: la gara alle 14 LIVE su Sky Sport

Ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).