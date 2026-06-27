Ad Assen è stata la Sprint Race di Aprilia Trackhouse, che ha piazzato una doppietta storica per il team con Raul Fernandez vincitore davanti ad Ai Ogura. Medaglia anche per Di Giannantonio, intruso tra le Aprilia: il pilota Ducati VR ha preceduto le altre RS-GP di Bezzecchi e Jorge Martin. Bagnaia, 6° al traguardo, è stato retrocesso di una posizione in favore di Marc Marquez per aver pizzicato il verde all'ultimo giro. Nel VIDEO gli highlights della Sprint con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Domenica il gran finale: gara alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

T’aspettavi Martin, scattato dalla pole position, magari Bezzecchi il più veloce nelle prove, e invece sono spuntati fuori Fernandez, che partiva dalla seconda fila, e il suo compagno di squadra Ogura. Chi conosce bene i due ragazzi di Aprilia Trackhouse (storica doppietta per la squadra Usa), sa quanto talento abbiano ricevuto in dote. Per lo spagnolo, 25 anni, alla quinta stagione in MotoGP, è il secondo successo nella gara veloce, dopo il Mugello. Vale oro per uno il cui futuro in MotoGP resta incerto. Diversamente da Ogura, che sorprende di gara in gara (a Brno ha insidiato il primato di Marc Marquez dopo aver firmato la sua prima pole position) e che nel 2027 ha già un posto sicuro nel team ufficiale Yamaha. Molto reattivi entrambi, soprattutto Raul, che ha approfittato di una staccata non proprio decisa di Bezzecchi alla prima curva per infilarlo. I due piloti ufficiali Aprilia hanno dovuto difendersi dall’aggressività dei due piloti clienti e anche da Fabio Di Giannantonio, che scattava dalla sesta casella e ha rosicchiato posizioni su posizioni, finendo sul podio, migliore Ducati in pista.

Bezzecchi guadagna 1 punto su Martin, Bagnaia retrocesso per 'track limit'

Tra Martin e Bezzecchi è finita meglio per il romagnolo, che dopo una partenza non proprio irresistibile, si è visto infilare anche da Di Giannantonio al primo giro, per un errore di traiettoria. E mentre Martin, scattato decisamente meglio, cerca di scappare via con Ogura, Marco ha dovuto rimontare un po’ alla volta. Quando si è trovato davanti Martin, che sul ritmo non era altrettanto efficace, ha ingaggiato un duello duro (ma corretto) dal significato più simbolico che determinante per la classifica (alla fine Bezzecchi ha guadagnato un solo punto sullo spagnolo); la lotta in casa, che coincide con la sfida al vertice del campionato, ha molto più valore per entrambi. Bene anche Bagnaia, che ha tenuto dietro un Marc Marquez meno efficace rispetto alle due gare precedenti; peccato per la penalizzazione dopo il traguardo per “track limit”, che ha fatto perdere a Pecco il sesto posto dietro a Martin.