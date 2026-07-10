Bagnaia: "Mi sembrava di guidare sul ghiaccio"

Tredicesimo tempo nelle Pre-qualifiche per Pecco Bagnaia, che continua a lamentare mancanza di grip al posteriore e sabato sarà costretto a iniziare le sue qualifiche (LIVE su Sky Sport e in streaming sul NOW dalle 10.50) dal Q1. Il torinese ha commentato così il suo difficile venerdì al Sachsenring

Tredicesimo a 738 millesimi. Se non sbaglio, soltanto nel T2 ne prendi tre e mezzo, quattro. È lì il problema?

"Speravo di no, ma sapevo già che sarebbe stata dura questa pista. Diciamo che tutte le curve in appoggio quest'anno sono molto difficili per me perché non ho grip dietro e quando provo a forzare un po' di più mi va via e questa è una pista dove, a parte il T1 e il T4, il T2 e il T3 che sono quelli più importanti e più lunghi, sono senza armi. Nel momento in cui entro, inizia a galleggiare, ogni volta che provo a spingere un po' di più va via e, diciamo che oggi di jolly e highside ne ho fatti parecchi ed è tosta, veramente difficile".

Ti volevo chiedere se questo poco grip che tu lamenti da inizio anno, su una pista come questa lo accusi molto di più per il layout, per il grip che offre, o per le gomme particolari che hanno portato qui al Sachsenring? E soprattutto, per domani giochi un jolly oppure cerchi di districarti e di migliorare rimanendo sulla tua base?

"Domani torniamo alla mia base perché oggi per cercare grip abbiamo provato quattro soluzioni diverse e il risultato è sempre stato lo stesso, ma perché il problema principale non è il setup, è un altro. Ci stiamo lavorando, è difficile capire diverse cose perché soprattutto Di Giannantonio lamenta tanto grip. Lamentare tanto grip è proprio l'opposto del mio feeling. Quindi stiamo analizzando tanto chi è quello messo meglio, a parte Marc e Alex Marquez, a livello di grip come può portare velocità fuori dalle curve. Fortunatamente in casa abbiamo chi ha risolto questa situazione e ci concentreremo un po' su di loro. Secondo me domani il jolly più che altro sarà capire non tanto nel setup, ma come adattare l'elettronica al funzionamento, perché il carattere della moto quest'anno è abbastanza diverso e mi mette un po' più in difficoltà. Soprattutto su una pista così dove ci sono tante curve in appoggio".

Noi con le Honda abbiamo provato la soft sull'anteriore e poi la dura. Abbiamo dei pareri contrastanti all'interno del team tra i due piloti, ero solo curioso di sapere qual era il tuo feeling con la soft anteriore e con la dura anteriore.

"Stamattina ho provato sia la media che la soft e la soft, onestamente, andava abbastanza meglio della media. Oggi pomeriggio invece ho sempre solo usato la dura per le condizioni e devo dire che è una soft che va meglio, quindi la dura mi è piaciuta di più".

"Provati 4 setup, ma il problema è l'elettronica"

Successivamente Bagnaia è intervenuto nel media scrum: "Non riusciamo a trovare grip, mi sembra di guidare sul ghiaccio, di fare flat track. Abbiamo tanti dati di altri piloti Ducati che ne hanno molto, questa sera ci concentreremo su questo e proveremo a capire dove fanno la differenza. Oggi ho provato quattro setup e nessuno di loro ha cambiato la situazione, non è un problema di assetto ma di elettronica. Dobbiamo risolverlo assolutamente". Da questo weekend lo schieramento di partenza cambierà con le caselle che saranno più distanziate: "Partire davanti è fondamentale. Già era difficile prima quando partivi indietro e lo sarà ancora di più. L'idea di fare una sola qualifica per due partenze rimane una scelta strana, ma ne parleremo e magari riusciremo a fare qualcosa di diverso".