Inizia un super sabato al Sachsenring, con i piloti della MotoGP in pista ora per le Libere 2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position: Bagnaia, Bastianini, Marini e Quartararo sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio la Sprint Race: semaforo verde alle 15 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I 10 QUALIFICATI AL Q2 - LA GRIGLIA PILOTI 2027