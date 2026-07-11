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MotoGP, qualifiche e pole del GP Germania in diretta LIVE

Inizia un super sabato al Sachsenring, con i piloti della MotoGP in pista ora per le Libere 2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position: Bagnaia, Bastianini, Marini e Quartararo sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio la Sprint Race: semaforo verde alle 15 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

I 10 QUALIFICATI AL Q2 - LA GRIGLIA PILOTI 2027

in evidenza

GP Germania LIVE su Sky: ora le FP2, poi le qualifiche

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I tempi a 20' dalla fine delle FP2

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Alex Marquez abbassa di 4 decimi il tempo del fratello: 1:20.333

Marc Marquez balza al comando: 1:20.777

Ottimo inizio di Bagnaia, che si migliora ancora in 1:20.844: Pecco si scalda per il Q1

Primi tempi: Bagnaia davanti a tutti in 1:21.097, poi Bezzecchi e Rins

si parte!

Piloti in pista per le Libere 2, ultimi 30' a disposizione dei piloti prima delle qualifiche

Ktm, Beirer: "Spiace per quanto detto da Vinales. Ora parliamo con Marini"

Ktm, Beirer: 'Dispiaciuto per quanto detto da Vinales. Marini? Stiamo parlando'

Ktm, Beirer: 'Dispiaciuto per quanto detto da Vinales. Marini? Stiamo parlando'

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Raul Fernandez: "Brivio mi ha fatto fare uno step in avanti"

Di Giannantonio: "Sto facendo di tutto per stare a livello di Marquez e Aprilia"

Di Giannantonio: 'Sto facendo di tutto per tenere testa a Marquez e alle Aprilia'

Di Giannantonio: 'Sto facendo di tutto per tenere testa a Marquez e alle Aprilia'

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Bezzecchi: "Che fatica nel time attack, Q2 non era scontato"

Bagnaia: "Sapevo che in questa pista sarebbe stata dura, sono senza armi nel T2 e nel T3"

Bagnaia: 'Sapevo sarebbe stata dura, sono senza armi in due settori della pista'

Bagnaia: 'Sapevo sarebbe stata dura, sono senza armi in due settori della pista'

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Marquez: "Tempo fatto non nel modo giusto, serve uno step"

Bagnaia costretto a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2

MotoGP in Germania, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

MotoGP in Germania, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1

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Marc Marquez il più veloce nelle Pre-qualifiche

Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race

Come di consueto, la giornata di sabato sarà chiusa dalla Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend: semaforo verde alle 15.

Super sabato al Sachsenring: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Inizia un super sabato al Sachsenring con i piloti della MotoGP che alle 10.10 scenderanno in pista per l'ultima sessione di prove libere. Alle 10.50 partirà la caccia alla pole nelle qualifiche: tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW