MotoGP, qualifiche e pole del GP Germania in diretta LIVE
Inizia un super sabato al Sachsenring, con i piloti della MotoGP in pista ora per le Libere 2. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole position: Bagnaia, Bastianini, Marini e Quartararo sono tra i piloti impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio la Sprint Race: semaforo verde alle 15 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
in evidenza
I tempi a 20' dalla fine delle FP2
Alex Marquez abbassa di 4 decimi il tempo del fratello: 1:20.333
Marc Marquez balza al comando: 1:20.777
Ottimo inizio di Bagnaia, che si migliora ancora in 1:20.844: Pecco si scalda per il Q1
Primi tempi: Bagnaia davanti a tutti in 1:21.097, poi Bezzecchi e Rins
Piloti in pista per le Libere 2, ultimi 30' a disposizione dei piloti prima delle qualifiche
Ktm, Beirer: "Spiace per quanto detto da Vinales. Ora parliamo con Marini"
Ktm, Beirer: 'Dispiaciuto per quanto detto da Vinales. Marini? Stiamo parlando'Vai al contenuto
Raul Fernandez: "Brivio mi ha fatto fare uno step in avanti"
Di Giannantonio: "Sto facendo di tutto per stare a livello di Marquez e Aprilia"
Di Giannantonio: 'Sto facendo di tutto per tenere testa a Marquez e alle Aprilia'Vai al contenuto
Bezzecchi: "Che fatica nel time attack, Q2 non era scontato"
Bagnaia: "Sapevo che in questa pista sarebbe stata dura, sono senza armi nel T2 e nel T3"
Bagnaia: 'Sapevo sarebbe stata dura, sono senza armi in due settori della pista'Vai al contenuto
Marquez: "Tempo fatto non nel modo giusto, serve uno step"
Bagnaia costretto a passare dal Q1: i 10 qualificati al Q2
MotoGP in Germania, i 10 piloti qualificati al Q2 e chi dovrà passare dal Q1Vai al contenuto
Marc Marquez il più veloce nelle Pre-qualifiche
Alle 15 il semaforo verde della Sprint Race
Come di consueto, la giornata di sabato sarà chiusa dalla Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend: semaforo verde alle 15.