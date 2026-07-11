MotoGP, GP Germania: highlights qualifiche

Marc Marquez si prende la nona pole al Sachsenring, con tanto di record della pista in 1:19.041. Il pilota spagnolo partirà davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, per una prima fila tutta Ducati. Le prime Aprilia sono ancora quelle di Trackhouse, con Raul Fernandez e Ogura 4° e 5°. Bezzecchi sarebbe dovuto partire 8°, ma salterà il GP dopo la frattura della clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7. Alle 15 c’è la Sprint Race, da seguire LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Altra brutta caduta per Marco Bezzecchi, a 140 all’ora, nelle qualifiche del Gran Premio di Germania. Nel giro veloce aveva già il secondo tempo, Marco è stato tradito dalla velocissima curva 7, in discesa, che venerdì aveva fatto altre vittime in prova. Un gran ruzzolone nella ghiaia, fotocopia di quello visto ad Assen, in gara. Il pilota Aprilia si è rialzato da solo, dopo qualche istante a terra dolorante, poi la corsa al box per provare a riprendere la seconda moto. Ma il dolore era troppo e gli esami hanno evidenziato una frattura scomposta della clavicola sinistra: rientrerà in Italia per essere operato il prima possibile.

Marc Marquez in pole, prima fila tutta Ducati

Nel frattempo, la pole position (la nona per lui al Sachsenring) è andata al favorito Marc Marquez: "Tutto come previsto, ho spinto, sono riuscito a fare anche due tentativi e abbiamo migliorato anche nel ritmo", le sue parole. Secondo il fratello Alex, fisicamente non al meglio (come Marc), per l’operazione successiva al terribile incidente di Barcellona. In Olanda, quindici giorni fa, Alex aveva chiuso la gara al quinto posto, a cinque settimane dall’infortunio. A chiudere una prima fila targata Ducati, Di Giannantonio, in gran forma sul circuito tedesco dove deteneva il record sul giro fino a questa mattina (battuto dal campione spagnolo). Fabio è tra i favoriti per il podio dopo quanto visto in prova. L’Aprilia apre la seconda fila con la coppia Trackhosue, Raul Fernandez e Ai Ogura, davanti a Quartararo e Morbidelli. Dopo il forfait di Bezzecchi, il leader del Mondiale Jorge Martin partirà 8°, Bagnaia 10°.