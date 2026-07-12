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GP Germania
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  1. 1.M. Marquez
  2. 2.F. Di Giannantonio
  3. 3.A. Marquez
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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Germania

Gran finale al Sachsenring, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez, vincitore della Sprint, scatterà dalla pole davanti a suo fratello Alex e a Di Giannantonio. Il leader del Mondiale Martin partirà 7°, Bagnaia 9°. Assente Bezzecchi, operato dopo la frattura alla clavicola sinistra rimediata in qualifica

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LIVE

Frattura della clavicola per Bezzecchi: guarda la caduta

Marco Bezzecchi salterà anche il Gran Premio di Germania dopo la frattura scomposta alla clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7 durante le qualifiche

Bezzecchi, altra caduta: frattura alla clavicola sinistra

Bezzecchi, altra caduta: frattura alla clavicola sinistra

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Anche Alex Marquez e Diggia in prima fila: la griglia di partenza

MotoGP, la griglia di partenza senza Bezzecchi e con la penalità di Morbidelli

MotoGP, la griglia di partenza senza Bezzecchi e con la penalità di Morbidelli

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Marc Marquez in pole: gli highlights delle qualifiche

Gran finale in Germania: alle 14 la gara lunga del Sachsenring

Ultimo atto del weekend di MotoGP in Germania, con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

GP Germania, la gara LIVE su Sky e NOW dalle 14

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