GP Germania
Fine
Warmup
- 1.M. Marquez
- 2.F. Di Giannantonio
- 3.A. Marquez
GP Germania
Fine
Warmup
MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Germania
Gran finale al Sachsenring, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez, vincitore della Sprint, scatterà dalla pole davanti a suo fratello Alex e a Di Giannantonio. Il leader del Mondiale Martin partirà 7°, Bagnaia 9°. Assente Bezzecchi, operato dopo la frattura alla clavicola sinistra rimediata in qualifica
Frattura della clavicola per Bezzecchi: guarda la caduta
Marco Bezzecchi salterà anche il Gran Premio di Germania dopo la frattura scomposta alla clavicola sinistra rimediata in una brutta caduta in curva 7 durante le qualifiche