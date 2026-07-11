MotoGP, gli highlights della Sprint in Germania

Marc Marquez domina nel 'suo' Sachsenring, vincendo la Sprint Race davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Giù dal podio le Aprilia, con Bezzechi rientrato in Italia per l'operazione alla clavicola sinistra infortunata: Ai Ogura chiude 4°, davanti a Raul Fernandez e al leader del Mondiale Jorge Martin (ora a +11 su Bez e +13 su Diggia). 7° Pecco Bagnaia. Nel VIDEO sopra gli highlights con la telecronaca di Guido Meda e Mauro Sanchini. Domenica il gran finale: gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Come da pronostico ha vinto Marc Marquez, in apparenza senza sforzi, seguito come un’ombra dal fratello Alex, reduce da un brutto infortunio (si è ricomposta la coppia di Cervera che ha dominato la stagione 2025), mentre Di Giannantonio, scattato bene al via dalla terza casella, ha provato a tenerli nel mirino, senza però riuscire ad affondare il colpo ("Forse ho risparmiato troppo la gomma posteriore, ero veloce, ma rischioso tentare il sorpasso”). Comunque terzo, il pilota della VR46 che avvicina Marco Bezzecchi nella classifica mondiale.

Martin resta leader, Bezzecchi sarà operato domenica

Marco è atteso in Italia, domenica sarà sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura scomposta alla clavicola sinistra rimediata in qualifica. A quel punto sarà possibile avere un quadro più chiaro sui tempi di recupero. Il suo compagno di squadra Martin, che gli è passato davanti in campionato dopo il GP di Assen, non ha guadagnato molto nella corsa odierna (adesso è + 11 punti su Bezzecchi), chiusa al sesto posto davanti a Bagnaia. Lo spagnolo è stato preceduto ancora una volta dai due piloti del team satellite Aprilia Trakhouse, Ai Ogura, la rivelazione di Assen, e Raul Fernandez. La gara lunga vede ancora Marc Marquez favorito, ma sulla distanza Di Giannantonio e Ogura potrebbero rivelarsi due avversari parecchio pericolosi, soprattutto il romano per quanto fatto vedere in prova.