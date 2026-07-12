MotoGP, gli highlights della gara del Sachsenring

Marc Marquez va in doppia cifra al Sachsenring (record assoluto su uno stesso circuito, come le 10 di Agostini a Imatra) e dimostra ancora una volta di essere il re del Sachsenring. Il pilota Ducati precede le Aprilia Trackhouse di Ogura e Fernandez e si porta a soli 18 punti dalla vetta occupata dal leader Martin, 5° davanti a Bagnaia. Cadute, invece, per Di Giannantonio e Alex Marquez nella prima fase di gara. Ora la MotoGP si prende una pausa: si torna a inizio agosto a Silverstone, dove dovrebbe esserci anche Bezzecchi (operato con successo alla clavicola infortunata)

Poche emozioni in una gara altresì determinante per il campionato. La vittoria di Marc Marquez era scontata, il campione del mondo ha fatto bottino pieno sommando i punti del sabato e in classifica accorcia a 18 punti dalla vetta, in questo momento presidiata da Jorge Martin, quinto al termine di una gara combattuta con l’ex compagno di squadra Pecco Bagnaia. Il pilota della Ducati ufficiale l’ha tallonato per tutta la corsa, ha provato a infilarlo negli ultimi giri, ma ogni tentativo è sato respinto da un coriaceo Martin. Sul podio sale ancora una volta la coppia del team Aprilia Trackhouse (secondo nella classifica a squadre) con Ogura, meglio di Fernandez, che ha dovuto cedergli il secondo posto. Secondo posto che il giapponese rivelazione di Assen, occupa anche in campionato, tra Martin e Marquez, con una deciso cambio di passo registrato proprio nelle ultime uscite.

Classifica ribaltata: Marc Marquez in rimonta, Bezzecchi scivola 5°

Classifica ribaltata nel giro di poche gare; Bezzecchi che veleggiava in testa fino a due gare fa, adesso si trova a inseguire al quinto posto, con un ritardo di 22 lunghezze, Marquez che ne pagava 102 dopo il Mugello e si considerava tagliato fuori dalla lotta, è rientrato decisamente in corsa. La buona notizia per il riminese è l’esito positivo dell’operazione alla clavicola effettuata oggi a Sassuolo dal dottor Piccinini. Manca ancora la prognosi definitiva, ma l’ipotesi di un suo rientro a Silverstone, il 7-9 agosto, sembra piuttosto probabile. Solo Fabio Di Giannantonio non ha potuto approfittare della stop forzato di Bezzecchi: il romano è caduto subito. Scivolato anche Alex Marquez pochi giri più tardi. Entrambi erano favoriti per il podio.