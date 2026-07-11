C'è sempre Jorge Martin in testa alla classifica dopo la Sprint del Sachsenring. Il pilota Aprilia ha 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola sinistra nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia, e 13 su Di Giannantonio. Ogura quarto a -23, il vincitore della Sprint Marc Marquez è a -32. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE