Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

La classifica MotoGP oggi dopo la Sprint del GP Germania (Sachsenring)

MotoGp fotogallery
24 foto

C'è sempre Jorge Martin in testa alla classifica dopo la Sprint del Sachsenring. Il pilota Aprilia ha 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola sinistra nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia, e 13 su Di Giannantonio. Ogura quarto a -23, il vincitore della Sprint Marc Marquez è a -32. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

ALTRE FOTOGALLERY

MotoGP, la classifica dopo la Sprint in Germania

MotoGp

C'è sempre Jorge Martin in testa alla classifica dopo la Sprint del Sachsenring. Il pilota...

24 foto

GP Germania, griglia di partenza: gara alle 14

motogp

Marc Marquez conquista la pole position al Sachsenring: lo spagnolo apre una prima fila tutta...

21 foto

Marquez vola in Germania: i record in MotoGP

motomondiale

Marc Marquez firma il nuovo record della pista al Sachsenring. Lo spagnolo ha fermato il...

22 foto

Bezzecchi cade ancora: frattura alla clavicola

gp germania

Caduta per Bezzecchi durante le qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il...

18 foto

GP Germania: chi è in Q2 e chi passerà dal Q1

MotoGp

È Marc Marquez il più veloce nelle Pre-qualifiche del GP di Germania al Sachsenring. Alle spalle...

12 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Qualifiche Moto2: Ortolà da record, 12° Lunetta

    SACHSENRING

    Prima pole in Moto2 per il pilota valenciano che realizza anche il giro record della pista al...

    GP Germania: prima pole di Uriarte, 7° Bertelle

    MOTO3

    Prima pole in Moto3 per Uriarte che al Sachsenring scatterà davanti a Morelli e Danish. In quarta...

    Il VIDEO della caduta di Bezzecchi in qualifica

    gp germania

    Nel VIDEO la caduta di Marco Bezzecchi durante il Q2 del Gran Premio di Germania: il pilota...