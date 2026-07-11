C'è sempre Jorge Martin in testa alla classifica dopo la Sprint del Sachsenring. Il pilota Aprilia ha 11 punti di vantaggio su Bezzecchi, che si è fratturato la clavicola sinistra nelle qualifiche e domenica sarà operato in Italia, e 13 su Di Giannantonio. Ogura quarto a -23, il vincitore della Sprint Marc Marquez è a -32. Gara lunga domenica alle 14, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
- 197 punti
- 186 punti
- Distacco dalla vetta: 11 punti
- 184 punti
- Distacco dalla vetta: 13 punti
- 174 punti
- Distacco dalla vetta: 23 punti
- 165 punti
- Distacco dalla vetta: 32 punti
- 143 punti
- Distacco dalla vetta: 54 punti
- 135 punti
- Distacco dalla vetta: 62 punti
- 133 punti
- Distacco dalla vetta: 64 punti
- 87 punti
- 76 punti
- 71 punti
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- 58 punti
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