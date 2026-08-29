MotoGP, gli highlights delle qualifiche di Aragon

Straordinario Marco Bezzecchi, che ha strappato la pole position a Marc Marquez sulla pista di Aragon, regno indiscusso del campione della Ducati. Impresa compiuta a suon di record, un confronto serrato giocato sui centesimi di secondo. Il primo ad abbassare il primato, segnato dal romagnolo ieri in Pre-qualifica, è stato Marc, mentre Bezzecchi complice un sbaglio chiudeva in fondo alla classifica il primo tentativo. Giusto il tempo di correggere il tiro e al giro successivo il pilota dell’Aprilia ha messo tutti in fila, ma prevedendo la reazione di Marc si è rimesso in carena, ritoccando ancora il record appena stabilito. Il fenomeno catalano, a costo di prendersi qualche rischio, ha provato a batterlo, ma una chiusura di sterzo gli ha fatto capire che era meglio non andare oltre.

Bezzecchi: "Sprint e gara saranno diverse"

"Oggi ci abbiamo provato- ha spiegato Marc - ma Bezzecchi ha fatto un giro molto buono ed è veloce anche sul passo. Io mi sento bene, vediamo in gara cosa succede". La gara resta un’incognita (alle 15 si comincia con la Sprint) per le condizioni del romagnolo ancora sofferente per il doppio intervento di luglio: "Non pensavo di poter fare la pole ad Aragon – ha detto Bezzecchi -, dove abbiamo sempre sofferto, ma oggi mi sentivo abbastanza bene, ho fatto due giri buoni, ma Sprint e gara saranno due cose diverse. Partire davanti è importante. La spalla sta meglio del ginocchio, che mi fa ancora tribolare. Ma sarà dura per le due gare".

Martin in seconda fila, Bagnaia parte 8°

Il suo compagno di squadra, il leader del campionato Jorge Martin, sembra invece soffrire il layout del Motorland e ha chiuso quinto, alle spalle di Raul Fernandez, rimasto da solo a difendere i colori di Aprilia Trackhouse (Ogura si è infortunato in allenamento e viene sostituto da Savadori). Alex Marquez chiude la prima fila, mettendo un’altra Ducati davanti, per accendere il derby tra le due case italiane. Bagnaia, meglio di venerdì, ha chiuso in ottava posizione.