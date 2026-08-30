MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Aragon
MotoGP in pista adesso per la gara lunga di Aragon (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez è in testa davanti ad Acosta e Bezzecchi. 4° Alex Marquez, poi Martin e Aldeguer. Caduto Bagnaia mentre era 7°, out anche Morbidelli e Raul Fernandez. In Moto2 vittoria di Alonso Lopez, in Moto3 trionfa Quiles
in evidenza
9 giri alla fine
Marc Marquez impressionante! Fa 1:46.700 e si porta a 1 secondo di vantaggio su Acosta. Inizia la fuga?
La situazione a 10 giri dalla fine
12 giri alla fine
Marc Marquez non riesce a scrollarsi di dosso un super Pedro Acosta. Bezzecchi resta a 8 decimi dal pilota Ktm. Poi Alex Marquez, Martin, Aldeguer e Diggia
Il sorpasso di Marquez su Bezzecchi
13 giri alla fine
Gara apertissima ad Aragon! Marc Marquez, Acosta e Bezzecchi sono racchiusi in circa un secondo, anche Alex Marquez potrebbe rientrare in chiave podio
Intanto Zarco ha completato i due long lap penalty ed è 17°
La situazione a 15 giri dalla fine
Caduta anche per Morbidelli, mentre si ferma ai box Raul Fernandez
17 giri alla fine
Marquez passa Bezzecchi, poi entra anche Acosta con una gran manovra. L'italiano scivola terzo
Caduta per Pecco Bagnaia! Curva 9 e 10! Finisce un weekend da incubo per il torinese
18 giri alla fine
Bezzecchi sempre leader, ma Marc Marquez fa 1:47.170 ed è sempre più vicino...
19 giri alla fine
Bezzecchi e Marc Marquez stanno imprimendo un gran ritmo, ma lo spagnolo è lì: 4 decimi tra i due. Anche Acosta non molla i primi due, più staccati Alex e Martin
Il VIDEO della partenza
La situazione a 20 giri dalla fine
21 giri alla fine
Bezzecchi per ora gira sugli stessi tempi di Marc Marquez e tiene a distanza lo spagnolo. Dietro Martin è stato passato da Alex Marquez e ora è 5°
22 giri alla fine
Bezzecchi gira in testa con 8 decimi di vantaggio su Marc Marquez, che nel frattempo si è sbarazzato di Martin (scivolato 4° alle spalle di Acosta)
La partenza
Bezzecchi stavolta resiste all'assalto di Marc Marquez e gira in testa. Il ducatista perde anche una posizione ai danni di Martin
PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP DI ARAGON DELLA MOTOGP!
Via al giro di ricognizione, sale la tensione ad Aragon!
I piloti dovranno percorrere 23 giri al MotorLand di Aragon quest'oggi: 31 gradi in questo momento, 35% di umidità
La griglia di partenza del GP Aragon
E' il momento dell'inno spagnolo ad Aragon, eseguito dal violinista libanese Ara Malikian
Jorge Martin prima del via: "Le condizioni sono le stesse di ieri, speriamo di fare una bella partenza e vediamo come vanno le gomme. Sono fiducioso di fare bene. Warm Up? Dobbiamo dimenticarlo... "
Futuro Morbidelli: accordo di massima per correre in Sbk con Aruba
Sbk, accordo di massima per Morbidelli in Ducati ArubaVai al contenuto
Addio ad Alex Fiorio, il ricordo di Sky Sport
Piloti schierati in griglia, si parte tra 20 minuti
In Moto2 trionfo di Alonso Lopez: l'ordine d'arrivo
Piloti in pista per il giro di schieramento
Quiles vince in Moto3: gli HIGHLIGHTS della gara
Ricordiamo che oggi Johann Zarco, al rientro in una gara lunga a oltre 3 mesi dal grave incidente di Barcellona, dovrà scontare un doppio long lap penalty proprio per quel crash al via in cui aveva steso Bagnaia e Marini e aveva poi avuto la peggio, con la gamba rimasta incastrata nella Ducati di Pecco
Svelato il circuito cittadino di Adelaide. FOTO-VIDEO
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L'arrivo di Bezzecchi al box Aprilia, dopo i soliti saltelli. Dà la carica a tutto il team il romagnolo...
Diggia prima del via: "Ieri giornata particolare, abbiamo qualcosa in mente per favore una bella gara. Ci proviamo"