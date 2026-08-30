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MotoGP oggi, la diretta LIVE della gara del GP Aragon

MotoGP in pista adesso per la gara lunga di Aragon (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez è in testa davanti ad Acosta e Bezzecchi. 4° Alex Marquez, poi Martin e Aldeguer. Caduto Bagnaia mentre era 7°, out anche Morbidelli e Raul Fernandez. In Moto2 vittoria di Alonso Lopez, in Moto3 trionfa Quiles

SVELATO IL CIRCUITO DI ADELAIDE

in evidenza

GP Aragon LIVE: 1° M. Marquez 2° Acosta 3° Bezzecchi

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  • Guarda il GP Aragon su Sky o in streaming su NOW
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LIVE

9 giri alla fine

Marc Marquez impressionante! Fa 1:46.700 e si porta a 1 secondo di vantaggio su Acosta. Inizia la fuga?

La situazione a 10 giri dalla fine

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12 giri alla fine

Marc Marquez non riesce a scrollarsi di dosso un super Pedro Acosta. Bezzecchi resta a 8 decimi dal pilota Ktm. Poi Alex Marquez, Martin, Aldeguer e Diggia

Il sorpasso di Marquez su Bezzecchi

13 giri alla fine

Gara apertissima ad Aragon! Marc Marquez, Acosta e Bezzecchi sono racchiusi in circa un secondo, anche Alex Marquez potrebbe rientrare in chiave podio

penalità

Intanto Zarco ha completato i due long lap penalty ed è 17°

La situazione a 15 giri dalla fine

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bandiera gialla!

Caduta anche per Morbidelli, mentre si ferma ai box Raul Fernandez

17 giri alla fine

Marquez passa Bezzecchi, poi entra anche Acosta con una gran manovra. L'italiano scivola terzo

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bandiera gialla!

Caduta per Pecco Bagnaia! Curva 9 e 10! Finisce un weekend da incubo per il torinese

18 giri alla fine

Bezzecchi sempre leader, ma Marc Marquez fa 1:47.170 ed è sempre più vicino... 

19 giri alla fine

Bezzecchi e Marc Marquez stanno imprimendo un gran ritmo, ma lo spagnolo è lì: 4 decimi tra i due. Anche Acosta non molla i primi due, più staccati Alex e Martin

Il VIDEO della partenza

La situazione a 20 giri dalla fine

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21 giri alla fine

Bezzecchi per ora gira sugli stessi tempi di Marc Marquez e tiene a distanza lo spagnolo. Dietro Martin è stato passato da Alex Marquez e ora è 5°

22 giri alla fine

Bezzecchi gira in testa con 8 decimi di vantaggio su Marc Marquez, che nel frattempo si è sbarazzato di Martin (scivolato 4° alle spalle di Acosta)

La partenza

Bezzecchi stavolta resiste all'assalto di Marc Marquez e gira in testa. Il ducatista perde anche una posizione ai danni di Martin

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si parte!

PRIMA DENTRO... GAS A MARTELLO... E ANDIAMO! VIA AL GP DI ARAGON DELLA MOTOGP!

Via al giro di ricognizione, sale la tensione ad Aragon!

I piloti dovranno percorrere 23 giri al MotorLand di Aragon quest'oggi: 31 gradi in questo momento, 35% di umidità

La griglia di partenza del GP Aragon

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E' il momento dell'inno spagnolo ad Aragon, eseguito dal violinista libanese Ara Malikian

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Jorge Martin prima del via: "Le condizioni sono le stesse di ieri, speriamo di fare una bella partenza e vediamo come vanno le gomme. Sono fiducioso di fare bene. Warm Up? Dobbiamo dimenticarlo... "

Futuro Morbidelli: accordo di massima per correre in Sbk con Aruba

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Addio ad Alex Fiorio, il ricordo di Sky Sport

Piloti schierati in griglia, si parte tra 20 minuti

In Moto2 trionfo di Alonso Lopez: l'ordine d'arrivo

Piloti in pista per il giro di schieramento

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Quiles vince in Moto3: gli HIGHLIGHTS della gara

Ricordiamo che oggi Johann Zarco, al rientro in una gara lunga a oltre 3 mesi dal grave incidente di Barcellona, dovrà scontare un doppio long lap penalty proprio per quel crash al via in cui aveva steso Bagnaia e Marini e aveva poi avuto la peggio, con la gamba rimasta incastrata nella Ducati di Pecco

Svelato il circuito cittadino di Adelaide. FOTO-VIDEO

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L'arrivo di Bezzecchi al box Aprilia, dopo i soliti saltelli. Dà la carica a tutto il team il romagnolo...

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Diggia prima del via: "Ieri giornata particolare, abbiamo qualcosa in mente per favore una bella gara. Ci proviamo"

Martin: "Per come mi sento ad Aragon, top 5 non è male"

Alex 2°: "Contento, non mi aspettavo di lottare con Marc e Bez"

Bagnaia 11°: "Tirare i remi in barca non mi si addice, do tutto ogni weekend"

Bagnaia: 'Tirare i remi in barca non mi si addice, do tutto ogni weekend'

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Marquez: "Passare subito Bez l'unica strategia per vincere"

Bezzecchi 3°: "Al via ho frenato troppo presto, Marc ha colto l'attimo"

Bezzecchi: 'Al via ho frenato troppo presto, Marquez ha colto l'attimo'

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Marc Marquez guadagna la terza posizione nel Mondiale: la classifica

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Marc domina la Sprint Race: gli highlights

La griglia di partenza: Marc e Alex Marquez completano la prima fila

MotoGP, la griglia di partenza di Aragon

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Bezzecchi in pole ad Aragon: gli highlights delle qualifiche

GP Aragon, la gara lunga LIVE alle 14 su Sky Sport

Ultimo atto del weekend di Aragon, con i piloti della MotoGP che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).