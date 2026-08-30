MotoGP in pista adesso per la gara lunga di Aragon (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Marc Marquez è in testa davanti ad Acosta e Bezzecchi. 4° Alex Marquez, poi Martin e Aldeguer. Caduto Bagnaia mentre era 7°, out anche Morbidelli e Raul Fernandez. In Moto2 vittoria di Alonso Lopez, in Moto3 trionfa Quiles

SVELATO IL CIRCUITO DI ADELAIDE