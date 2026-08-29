Marc Marquez domina la Sprint Race di Aragon, prendendosi la prima posizione in curva 1 e vincendo in solitaria davanti al fratello Alex e a Bezzecchi. 4° Acosta, 5° il leader del Mondiale Martin: lo spagnolo di Aprilia ha ora 29 punti di vantaggio su Bez e 33 sul campione in carica. Bagnaia chiude 11°, cadute per Di Giannantonio e Marini. Domenica il gran finale: gara lunga alle 14 LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

Di nuovo i fratelli Marquez davanti, a festeggiare i primi due posti sul podio. Terzo Marco Bezzecchi, con un certo disappunto per l’errore alla prima staccata che ha vanificato la partenza dalla pole position, aprendo la parte alla coppia di Cervera. Marc è stato il più lesto, Alex altrettanto reattivo a infilarsi nella sua scia, ma da lì in poi la gara ha preso una piega immutabile. I distacchi e le posizioni non sono mutati, anche in virtù di una scelta di gomme differente. “Io avevo una sola possibilità – ha spiegato Marc – mettermi subito davanti perché sapevo che Marco aveva gomme più morbide delle mie". Discorso inverso per il romagnolo, doveva sfruttare il vantaggio inziale delle coperture soft, ciò che non gli è riuscito. "Comunque è stata una bella giornata, perché non pensavo di arrivare sul podio - ha spiegato Bezzecchi a caldo–. Non avevo il loro ritmo"; in realtà il vero problema del pilota dell’Aprilia è la condizione fisica, soprattutto il ginocchio gonfio che lo obbliga a prendere gli antidolorifici. L’obiettivo di Marquez senior era correre all’attacco sulla pista di cui è il re indiscusso e chiudere davanti a chi gli sta davanti in campionato.

Martin 5° alle spalle di Acosta, Bagnaia chiude 11°

Marco Bezzecchi può consolarsi per essersi messo dietro il compagno di squadra Martin, che lo precede in classifica, ma ha chiuso quinto la gara veloce, preceduto da Pedro Acosta. Sesto Moreira a sorpresa, nono Zarco al rientro dopo tre mesi di convalescenza, undicesimo Bagnaia che ha fatto il gambero, dopo esser partito dalla ottava posizione. Caduto al via Luca Marini, portato al centro medico per accertamenti (tutto ok per lui).