“Fatevi una risata. Oppure cancellatevi dai social”

LeBron James non si limita a raccontare la sua esperienza personale, ma allarga il campo a un fenomeno che, con proporzioni ovviamente diverse, finisce spesso per toccare chiunque: “Perché vi posso garantire che sui social ci sono dottori, chirurghi, poliziotti, vigili del fuoco e professionisti del genere — racconta — e anche loro vengono attaccati e messi alla berlina in continuazione”. Il“Re”, però — non più un ragazzino inesperto, arrivato alla maturazione dei suoi 33 anni — pensa di aver trovato il modo per restare in equilibrio davanti alla marea social, senza farsi travolgere. “Crescere ti aiuta, perché capisci meglio cosa importa davvero e cosa invece no in quella che è la tua vita personale. Invecchiando ho realizzato che non avrei fatto altro che fare quello che mi andava di fare. Lavoro ogni giorno per diventare il miglior giocatore di basket possibile, do tutto quello che ho e alla fine posso convivere con qualsiasi sia il risultato in campo — o la critica fuori. Non puoi farti coinvolgere — dice LeBron — ma questa è soltanto la mia opinione, posso solo parlare per me stesso: ho imparato a ridere dei meme che vedo girare in rete, ho imparato a ridere se qualcuno vuole insultare o deridere il modo in cui mi vesto. Tutto questo vale per me, non so dirvi come i miei compagni vivano la cosa, ma un consiglio — a loro e a tutti — sento di poterlo dare”, conclude James: “Se scegli di far parte del mondo dei social ma alla fine le critiche e i commenti ti infastidiscono, allora forse dovresti semplicemente cancellare tutti i tuoi profili e togliere le applicazioni dal tuo telefono”. Con buona pace delle decine di milioni di tifosi che visitano compulsivamente gli account di @KingJames per sentirsi un po' più vicini al loro campione preferito.