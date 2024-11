Minnesota , reduce da 4 sconfitte nelle ultime 6 partite giocate , si presenta a Boston senza Mike Conley , che dopo la trasferta di Toronto è assente anche nella sfida ai campioni NBA in carica . Questa volta, però, coach Chris Finch decide di regalare la partenza in quintetto a Donte Di Vincenzo anziché puntare su Nickeil Alexander-Walker fin dall’inizio come fatto contro i Raptors . I Celtics , invece, al netto del lungodegente Kristaps Porzingis , partono invece con il consueto quintetto. E la partenza è tutta firmata Jaylen Brown , che prima di sbagliare la sua prima tripla ne mette cinque consecutive , portando subito avanti i suoi 15-6 dopo nemmeno 4 minuti . I T’Wolves , però, non si fanno troppo impressionare e rispondono con un controparziale di 11-0 che porta al primo sorpasso degli ospiti. Rudy Gobert comincia quindi a far sentire la sua presenza in area e Minnesota chiude il 1° quarto in vantaggio 27-24 . Il 2° quarto vede le due squadre rallentare un po’ il ritmo fin lì molto alto del gioco, ne approfittano le difese per salire di livello. E Boston , possesso dopo possesso, rimette le mani sulla partita. Anche perché Jayson Tatum , fin lì quasi impalpabile, comincia a macinare pallacanestro in attacco. I T’Wolves faticano maledettamente nel provare a limitarlo e Tatum segna 13 punti nel quarto . Un po’ come successo nel 1° quarto , però, Minnesota riesce a piazzare un parziale di 9-0 che manda le squadre all’intervallo lungo con i Celtics in vantaggio solo per 55-52 .

Boston rischia ma la scampa nel finale

È ancora l’intensità difensiva dei padroni di casa a segnare il loro primo tentativo di fuga, con il contropiede e la tripla di Brown che a 8:31 da giocare nel 3° quarto costringe Minnesota a chiamare time out sul 63-54per Boston. Non che le cose cambino più di tanto al rientro in campo, perché arrivano altre due triple in transizione firmate da Derrick White e da Tatum, e allora Boston vola sul +15 e in fuga ci va davvero, con coach Finch che non può far altro che fermare di nuovo la partita. Anthony Edwards prova a far rientrare i suoi in partita con due triple consecutive nel finale del quarto, ma i Celtics lasciano poco o nulla al resto dei T’Wolves e chiudono avanti 84-73.

Non appena Boston si prende una pausa nella propria metà campo, però, gli ospiti si rifanno sotto. È il rookie Rob Dillingham con due penetrazioni a riportare a -5 i T’Wolves in apertura di 4° quarto. E a 2 minuti dalla fine la schiacciata di Jaden McDaniels riporta addirittura a un solo possesso di distanza Minnesota sul 104-102, ma Brown nell’azione successiva segna la 7° tripla della sua partita ridando fiato ai Celtics. Gli errori in attacco dello stesso Brown e di Tatum finiscono comunque per concedere ai T’Wolves il tiro del possibile pareggio o della vittoria in uscita dal time out con 7 secondi sul cronometro della partita. La tripla di Naz Reid, ben costruita da Minnesota non va a segno e i campioni in carica se la cavano nonostante qualche distrazione di troppo.