Al Horford era in campo quel giorno, era il tuo mentore all’epoca: vi sentite ancora?

"Siamo sempre in contatto, abbiamo un grande rapporto. Ci sentiamo spesso, ma anche per parlare di cose che non riguardano il basket. È un mio amico, una persona che sento molto vicina. Mi sento onorato di avere un legame del genere con lui, una persona dalla quale ricevere tanti utii consigli".

E quando vi trovate in campo uno contro l’altro?

"È un piacere ogni volta incontrarlo e sfidarlo, in campo non può che esserci rispetto e grande vicinanza tra di noi, anche da avversari. Ovviamente devo pensare a vincere in quei momenti, ma è sempre molto suggestivo giocare contro di lui".

Altra parentesi: sempre in studio, durante l’intervista a Sky Sport 24, ha sottolineato come in realtà la sua predisposizione sia sempre quella di essere una persona socievole, scherzosa, che ride e condivide la sua vita sui social: "Questo fa parte del mio carattere e si riflette in campo, dove inevitabilmente sono tranquillo e molto legato a tutti. Sono una di quelle persone a cui piace starsene a casa, non amo troppo uscire [la fidanzata che lo ha accompagnato nella lunga trasferta milanese è un buon motivo per restarsene tranquillo, senza girare troppo per locali, ndr]. Questo mi aiuta molto nella vita da sportivo che sono costretto a fare per tanti mesi all'anno".

Prima scelta, rookie dell’anno, All-Star: qual è il tuo prossimo obiettivo?

"Il mio unico obiettivo resta quello di vincere il titolo, non ragiono mai per step personali. Non vado mai a caccia del riconoscimento che riguarda solo me, per quello se penso a ciò che voglio conquistare continuo a sognare un giorno di mettere un anello al dito. Senti l’appartenenza alla squadra e sai che regalare un titolo ai tuoi tifosi non ha eguali come traguardo".