La stagione dei Kings non sta fin qui andando come sperato ma quella, individuale, di Domantas Sabonis è per lui senza precedenti. L'ex giocatore di Gonzaga sta viaggiando infatti ai massimi in carriera per punti (oltre 21 a sera), percentuale dal campo (vicina al 62%) e percentuale da tre (sfiora il 43%), guidando la lega (per il terzo anno in fila) per doppie doppie e piazzandosi al secondo posto per media rimbalzi. Merito, forse, anche di un numero - l'11 - che lo riporta un po' più vicino a papà Arvydas