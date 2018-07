Nei momenti successivi al tweet con cui LeBron James attraverso la sua agenzia ha comunicato la decisione di andare ai Los Angeles Lakers, in molti si chiedevano come avrebbero risposto i Cleveland Cavaliers – o, per meglio dire, il proprietario Dan Gilbert. La risposta si è fatta attendere qualche ora, ma alla fine è andata ben oltre le più rosee aspettative: con un comunicato apparso sul sito dei Cavs, Gilbert ha avuto parole al miele per il suo (ormai ex) giocatore franchigia, usando un tono completamente diverso rispetto a quello di otto anni fa, quando utilizzando il font Comic Sans distrusse il suo rapporto con James. “Ricorderemo per sempre la serata del 19 giugno 2016 quando i Cleveland Cavaliers, guidati da LeBron James, interruppero un digiuno di 52 anni conquistando il titolo che molti pensavano non avrebbero mai visto… Un titolo che ha uniti generazioni di abitanti di Cleveland nel presente e nel passato. […] Le parole non possono esprimere il significato e la sensazione che questo risultato ha portato alle persone del Northeast Ohio” scrive Gilbert nella sua breve lettera aperta. “Nulla di tutto questo sarebbe potuto succedere se LeBron James non avesse accettato di tornare a casa e guidare i Cavaliers verso la terra promessa. L’intera franchigia ringrazia LeBron per quel momento speciale e per tutte le emozioni che ci ha dato guidando la squadra a quattro finali NBA consecutive”. Quindi Gilbert è passato a sottolineare l’importanza di James per la comunità: “LeBron è un uomo di famiglia, prima di tutto. Auguriamo ai suoi figli, a sua moglie Savannah, a sua madre Gloria e a lui nient’altro che il meglio per gli anni e le decadi a venire. Il legame di LeBron con Akron, Cleveland e tutto il Northeast Ohio durerà certamente per il suo impegno nella regione e per il suo supporto di tante cause importanti che hanno avuto un impatto nelle vite di tanti ragazzi e famiglie”. Infine, una promessa diretta: “LeBron, sei tornato a casa e hai mantenuto la tua promessa definitiva. Non può esserci nient’altro che apprezzamento e gratitudine per tutto quello che hai fatto in ogni momenti in cui hai indossato l’uniforme dei Cavaliers. Non vediamo l’ora di ritirare la famosa maglia numero 23, un giorno nel futuro…”.