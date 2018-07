Che il mercato NBA possa prendere delle svolte inattese è più o meno la normalità a inizio luglio, ma quanto successo questa notte ha pochissimi precedenti: DeMarcus Cousins ha deciso di unirsi ai Golden State Warriors con un contratto di un anno da 5.3 milioni di dollari, secondo quanto riportato da ESPN. L’ex centro di Sacramento e New Orleans è rimasto scottato dal fatto che non siano arrivate offerte di rilievo per lui sul mercato, complice il recupero dall’infortunio al tendine d’Achille che ha messo fine alla sua stagione a febbraio, e per questo ha deciso di scommettere su se stesso con un contratto annuale per i campioni in carica. Agli Warriors potrà permettersi di recuperare con tutta calma dal suo problema — il rientro potrebbe avvenire verso dicembre/gennaio — e poi inserirsi gradualmente nel quintetto di All-Star già composto da Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant e Draymond Green. Golden State diventa così la sesta squadra nella storia della NBA a poter contare su cinque All-Star della stagione precedente, la prima dai tempi dei Boston Celtics nel 1975-76 — un dato che fa capire la portata e la rarità della decisione di “Boogie”. “Questo è il mio asso nella manica, il mio scacco matto” ha dichiarato Cousins, confuso e deluso dal fatto che nessuno abbia fatto offerte per lui, neanche i New Orleans Pelicans che hanno invece firmato Julius Randle con un biennale. A quel punto Cousins ha preso in considerazione solo le opzioni migliori dal punto di vista cestistico (bisogna ricordare che non ha mai disputato i playoff in carriera, men che meno vincere il titolo), arrivando a scegliere tra gli Warriors e i Boston Celtics accontentandosi di un contratto ben al di sotto del suo reale valore anche considerando quanto sia problematico il recupero da un infortunio come la rottura del tendine d’Achille. A girare la situazione in favore di Golden State sono state le conversazioni avute con Curry, Durant e Green, tutti eccitatissimi per la possibilità di aggiungere un talento del genere in squadra come dimostra anche il tweet di Steph dopo l’annuncio della decisione. E il resto della NBA, intanto, trema.