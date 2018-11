Un dato sintetizza da solo la grandezza del primo mese (scarso) di stagione di Danilo Gallinari: il n°8 dei Clippers è l’unico giocatore in tutta la NBA a viaggiare ad almeno 20 punti di media stando in campo meno di 30 minuti a sera (29.3 nel suo caso). Ma c’è di più, molto di più. L’azzurro – nelle 11 gare fin qui disputate, quando manca una manciata di giorni al giro di boa del primo mese di campionato – è ai massimi in carriera per moltissimi indici statistici, a partire dalle sue medie punti (20.0) e rimbalzi (5.6) ma anche per tutte le percentuali al tiro: il 45% dal campo è leggermente superiore al 44.8% fatto registrare da rookie a New York; lo stellare 48.2% con cui tira da oltre l’arco (su più di 5 tentativi a serata) è di gran lunga il suo dato migliore mai fatto registrare in NBA (il secondo rimane il 44% abbondante della prima annata ai Knicks); ed è praticamente impossibile fare meglio del suo 98.3% in lunetta (il suo 57/58 è difatti il miglior dato di tutta la lega). Il tutto in un contesto vincente, con i suoi Clippers sopra il 50% di record (6-5) e al momento tra le otto squadre che – dovesse terminare il campionato – si qualificherebbero ai playoff. Anche alcuni dati statistici più avanzati confermano la bontà delle prestazioni dell’azzurro, con ogni probabilità la miglior versione di Danilo Gallinari mai ammirata in NBA. Parametrati su 40 minuti, i suoi punti a partita salirebbero infatti a 27.3, di gran lunga il dato più alto nelle sue dieci stagioni americane (22.5 a sera l’analogo dato che più si avvicina, relativo alla stagione 2015-16 in maglia Nuggets). Lo stesso vale per l’indice conosciuto come player efficiency rating (PER), che riassume – seppure in maniera approssimativa – l’impatto totale di un giocatore in campo. L’indice attuale per Gallinari parla di un 21.3 ben superiore al dato più alto da lui mai fatto registrare, sempre nel 2015-16 con 19.04. Anche la percentuale reale dell’ala di Doc Rivers – il dato che tiene conto oltre che dei tiri dal campo anche dei liberi e dei tiri da tre in maniera ponderata – è al suo personale massimo di carriera, anche se il 62.3% con cui viaggia attualmente è molto vicino al rendimento tenuto due stagioni fa e nel suo anno di debutto nella lega. Insomma, i numeri sembrano parlare chiaro: che Gallinari abbia iniziato la stagione NBA mettendo in campo la miglior pallacanestro della sua carriera è difficilmente confutabile. La domanda allora diventa un’altra, perfino più affascinante: pur considerando sempre il limitato campione statistico (un mese scarso di campionato, solo 11 partite) stiamo assistendo alla migliore annata mai disputata da un giocatore italiano nella NBA?