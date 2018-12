Tutto sembrava procedere in maniera normale: i primi tweet degli informatissimi Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic che annunciavano le trattative in corso tra Washington e Phoenix per riportare Trevor Ariza in maglia Wizards; il coinvolgimento di una terza squadra inizialmente non specificata e poi rivelatasi Memphis; i dettagli sui giocatori e le scelte al Draft interessate; l’annuncio che lo scambio era ormai fatto, con tanto di nomi dei giocatori coinvolti e la precisazione su quali e quante scelte fossero state inserite. Solitamente quando si espongono così tanto reporter di questo calibro si può essere certi che lo scambio poi andrà in porto, anche perché sono i diretti interessati (ovverosia i dirigenti principali) a far trapelare direttamente le notizie. Secondo quanto scritto, lo scambio si sarebbe composto in questa maniera:

Trevor Ariza a Washington insieme a due seconde scelte;

a Washington insieme a due seconde scelte; Kelly Oubre a Memphis;

a Memphis; Austin Rivers, Wayne Selden e Dillon Brooks a Phoenix.

Tutto fatto, no? Non esattamente: solo un minuto dopo il tweet di Woj che sembrava definitivo, lo stesso reporter di ESPN ha corretto il tiro dicendo che sarebbe stato MarShon Brooks, e non Dillon Brooks, ad andare a Phoenix. Un errore del giornalista? Anche qui la risposta è no: sono stati gli stessi dirigenti interessati allo scambio a non intendersi bene su quale Brooks fosse incluso nello scambio, con i Suns che erano convinti di essersi presi un giovane interessante come Dillon e non un realizzatore dalla panchina come MarShon, che ovviamente i Grizzlies avrebbero ceduto volentieri mentre Dillon non era sul mercato. Tempo 40 minuti di follia e un nuovo aggiornamento ha finalmente messo fine a una delle serate più frenetiche di sempre: lo stesso Wojnarowski ha prima scritto che lo scambio era "in pericolo" e alle 5:06 italiane lo ha definitivamente annunciato come morto, come se nulla fosse mai successo.