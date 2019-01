Toronto Raptors-Brooklyn Nets 122-105

Ai Nets serviva un’altra vittoria per pareggiare la serie di successi migliore messa insieme negli ultimi quattro anni. L’avversario erano di nuovo i Raptors, quelli contro cui tutto era iniziato nella Juventus Night di Brooklyn più di un mese fa. Questa volta però i canadesi non si sono fatti sorprendere, abili nel ribaltare le sorti del match con un 36-18 di parziale arrivato nel secondo quarto, seguito poi dal 35-22 nella terza frazione. Un doppio colpo che ha messo ko i newyorchesi, incapaci di rispondere ai 20 punti e 11 rimbalzi di Kawhi Leonard, il primo di ben otto giocatori in doppia cifra, in una squadra che riesce a far giocare (e di conseguenza riposare) tutti. Nessuno resta sul parquet per più di 27 minuti, mentre ben sette giocatori ne passano almeno 20 in campo, in maniera tale da garantire continua freschezza al quintetto – soprattutto in difesa. Dall’altra parte sono 24 punti per D’Angelo Russell, conditi con nove assist e sei rimbalzi; unico assieme a Shabazz Napier a chiudere in doppia cifra (15 punti per la 24^ scelta del 2014). Alla fine le 13 vittorie nelle ultime 17 non si sono trasformate in 14 su 18 tentativi, mentre i Raptors si prendono il settimo successo in fila in casa contro i Nets. Il 13° negli ultimi 14 incontri. Sì, non una sconfitta inaspettata.