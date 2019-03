Oklahoma City Thunder-Brooklyn Nets 108-96

Quando si parla di Russell Westbrook, ormai, non fa più notizia quando fa tripla doppia, ma quando non ci riesce. E nelle ultime sei partite consecutive non era riuscito nella sua specialità, quasi due settimane piene di “astinenza”. Decisamente troppe per uno che questa notte con 31 punti, 12 rimbalzi e 11 assist ha firmato la sua 26^ tripla doppia stagionale, nonché la numero 130 della sua carriera. A fare la differenza per i Thunder, però, è stata soprattutto la terza voce statistica, quella dei passaggi vincenti: dopo un primo tempo in cui i padroni di casa erano finiti sotto anche di 17 lunghezze, il numero 0 ha cominciato a distribuire cioccolatini per i compagni e le percentuali di squadra nella ripresa sono decollate, passando dal 35.6% a sfiorare il 50% dal campo. “Nel primo tempo ho fatto un pessimo lavoro nel trovare i miei compagni” ha ammesso Russ dopo la partita, evitando di rispondere alle domande sul tifoso dei Jazz che lo aveva insultato e che è stato bandito a vita dall’arena di Salt Lake City. “Nel secondo ho fatto degli aggiustamenti”. Ne hanno beneficiato soprattutto Paul George con 25 punti e Jerami Grant con 15, permettendo ai Thunder di segnare 20 punti nei primi 3:41 del secondo tempo per cancellare i 10 punti di scarto con cui erano andati al riposo, veleggiando poi verso una vittoria che ridà loro il terzo posto a Ovest. Per i Nets ci sono i soliti 25 punti dalla panchina di Spencer Dinwiddie e i 14 con 7 assist di D’Angelo Russell, ma non sono bastati per propiziare la quinta vittoria consecutiva. “Contro una squadra del genere bisogna essere vicini alla perfezione per vincere in trasferta: stasera non siamo stati a quel livello” l’ammissione di coach Kenny Atkinson, che rimane comunque agganciato al sesto posto nella Eastern Conference.

Miami Heat-Detroit Pistons 108-74

In favore dei Nets gioca soprattutto il crollo dei Detroit Pistons, che come loro sono scomparsi nella seconda metà di partita sul campo dei Miami Heat. Dopo essere andati all’intervallo sotto solamente di cinque lunghezze, la squadra di coach Dwane Casey è stata sommersa da un parziale di 21-0 degli avversari per aprire il secondo tempo complici 11 errori consecutivi al tiro, di cui otto dalla lunga distanza. Le cifre finali in attacco sono drammatiche: 36% dal campo, 8/37 dalla lunga distanza (di cui 1/17 nella ripresa), 51-36 a rimbalzo e seconda peggiore sconfitta stagionale dopo il -37 ad Indiana. E dire che anche nella partita precedente a Brooklyn erano stati tenuti a soli 75 punti segnati: “Per due gare in fila non siamo scesi in campo in modalità playoff” ha ammesso coach Casey. “Non c’entrano gli schemi, è il nostro approccio. Dobbiamo capire che a questo punto dell’anno non possiamo fare altro che lottare e giocare duro”. Devono averlo capito invece gli Heat, che hanno mandato sette giocatori in doppia cifra guidati dai 16 di un Justise Winslow diventato ormai leader del quintetto base: “I titolari sono partiti molto bene, stiamo andando nella giusta direzione. Non siamo mai stati ispirati come stasera” ha commentato coach Erik Spoelstra.