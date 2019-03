Il miglior “Boogie” Cousins dell’anno

Sempre più spesso l’inserimento di DeMarcus Cousins all’interno degli Warriors campioni in carica negli ultimi tempi era stato messo in dubbio da chi era pronto a puntare l’indice sull’ex centro di Sacramento e New Orleans come il punto debole dei californiani, troppo facilmente coinvolgibile in continui pick and roll lontano da canestro e incapace di reggere i ritmi di gioco più adeguati ai vari Curry e Durant. Il successo sui Rockets sembra aver fornito una risposta ai critici: Golden State può giocare anche a un ritmo più basso (91.50 il numero di possessi della gara, 10 in meno rispetto alla media della squadra di coach Kerr) e sfruttare così al meglio le caratteristiche del loro centro, che difatti ha risposto con una super prestazione, evidenziata tanto dal suo box score (27 punti, 8 rimbalzi, 7 assist) ma anche da alcune statistiche più avanzate, che mettono in risalto il suo impatto sulla gara. Con Cousins in campo il net rating degli Warriors è stato uno stellare +13.4 (fino a oggi il dato invece era di -0.4), migliorando tanto in attacco (+8.9) quanto in difesa (+6.2), mentre con Cousins a riposo l’efficienza su 100 possessi di Golden State è stata addirittura negativa (-1.7 contro l'ottimo +6.7 fatto finora registrare dalla squadra in sua assenza). Dal punto di vista statistico, da segnalare nella vittoria sul campo di Houston anche la 200^ tripla stagionale a segno di Klay Thompson (arrivato a quota 203), che diventa così solo il secondo giocatore nella storia della NBA ad aver segnato almeno 200 canestri da tre punti in una stagione per sette anni consecutivi. L’altro? Steph Curry, ovviamente. Sono gli “Splash Brothers” non a caso…