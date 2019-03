Denver Nuggets-Dallas Mavericks 100-99

Ultimo minuto mozzafiato al Pepsi Center di Denver e non soltanto a causa dell’altitudine della città del Colorado che spesso toglie energie e forze nel finale agli ospiti. Non è successo di certo a Luka Doncic, che contro i Nuggets non aveva alcuna voglia di proseguire la lunga striscia di sconfitte, ma si è dovuto arrendere contro le prodezze di un altro giocatore balcanico – e candidato MVP – come Nikola Jokic. Il rookie sloveno si è messo alla testa dei Mavs (come accaduto negli ultimi cinque mesi), portando il vantaggio dei texani anche oltre la doppia cifra nell’ultimo frazione in casa della seconda forza della Western Conference. Poi il crollo, con Denver che si è rifatta sotto, mettendo il naso avanti grazie a un tiro libero di Jokic a un minuto dal termine. Lo spettacolo però arriva negli ultimi secondi di partita: Doncic infatti approfitta di un cambio difensivo su di lui a oltre nove metri dal ferro sull’ultimo possesso per Dallas. Una rotazione che lascia intravedere una linea di penetrazione a canestro, nonostante su di lui arrivi Mason Plumlee. Il n°77 dei Mavericks è diabolico nell’approfittare del passo in avanti a vuoto del lungo dei Nuggets, superandolo di slancio con il primo passo. La difesa di casa collassa su di lui, ma non riesce a contenerne l’esplosività: schiacciata, due punti, vantaggio a meno di sei secondi dal termine e tiro libero supplementare. Dalla lunetta però il rookie sloveno sbaglia il tentativo del potenziale +2, lasciando un solo punto di distanza tra le squadre in un match a cui manca un assist per fare tripla doppia (24 punti e 11 rimbalzi, tanto per gradire). A Jokic invece non manca davvero nulla e lo dimostra pochi istanti più tardi, quando ricevuto il pallone dopo la rimessa, inventa dal palleggio una giocata degna delle migliori point guard NBA. Su di lui Dwight Powell scivola bene, impedisce la penetrazione a canestro, lo contiene in una terra di nessuno a cinque metri dal ferro, ma nulla può contro il tiro fuori equilibrio senza ritmo con una mano sola sulla sirena. Il pallone sfiora appena il ferro e brucia la retina. Contro il talento non si può davvero fare nulla.