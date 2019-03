Toronto Raptors-Los Angeles Lakers 111-98

“I Lakers si fermano ancora, battuti anche a Toronto nonostante i 29 punti con 12/23 al tiro e sei assist di LeBron James e il massimo in carriera da 16 punti complessivi di Alex Caruso”. Per chi va a caccia di una breve descrizione della situazione in casa gialloviola, difficile trovare parole migliori per rendere l’abisso e la totale mancanza di alternative attorno al n°23 dei Lakers; leader di una squadra ormai demotivata, senza alcun tipo di voglia di competere e messa alle corde dai tanti infortuni. Insomma, le ultime quattro settimane di regular season saranno davvero molto complicate da portare a termine per James. Di certo non il migliore degli spot da mettere in mostra davanti a un potenziale free agent da convincere a suon di milioni di dollari in estate. Kawhi Leonard infatti al momento è ben felice di continuare la sua cavalcata trionfale con i Raptors, autore di 25 punti e otto rimbalzi in un successo per molti aspetti da record per i canadesi: Toronto è attualmente la squadra ad aver vinto il maggior numero di partite in casa in NBA (28) e battendo ancora una volta i gialloviola ha allungato a nove la striscia di successi in fila raccolti contro la squadra di Los Angeles (che non batte i Raptors dall’ormai lontano 30 novembre 2014). Per la 17^ gara consecutiva Toronto è riuscita a preservare il vantaggio già conquistato a fine primo tempo, allungando l’ennesima striscia da record di una stagione in cui è arrivato il 10-0 di record contro le squadre della Pacific Division. Alla sirena sono 16 punti con 16 tiri per un impreciso Pascal Siakam, a cui si aggiungono i 15 di Marc Gasol e i 20 di un sorprendente Norman Powell in uscita dalla panchina. I Raptors come spesso gli accade, trovano energie e un contributo decisivo da ogni giocatore del roster.