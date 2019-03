Il tributo di Dallas e quello a Wilt

Il pubblico dell’American Airlines Center è ovviamente esploso al momento del canestro della leggenda, per il quale è stata lanciata una nuova campagna intitolata “41.21.1” indicando il numero di maglia, il numero di stagioni e l’unica franchigia con cui ha giocato in NBA. “È davvero un risultato monumentale e storico” ha commentato coach Rick Carlisle. “Non sono in tanti là fuori a sapere quali sacrifici abbia fatto solamente per scendere in campo e raggiungere un traguardo del genere. È l’ennesima dimostrazione di come abbia approcciato la sua intera carriera”. L’occasione è servita a Dirk comunque per rendere omaggio a una figura leggendaria della pallacanestro come Wilt: “Ha dominato nella sua era come nessun altro ha dominato nella propria epoca. Ovviamente è venuto prima di me, ma tutti sanno cosa ha fatto, quanto fosse atletico, quanto fosse forte, quanto potesse saltare in alto. Era uno scherzo della natura, totalmente immarcabile. Ha giocato solo 13 o 14 anni ed è comunque lassù in alto con i migliori: avesse continuato ancora più a lungo, sarebbe al numero 1 o al numero 2”.