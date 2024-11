Milwaukee ha faticato tantissimo in questo avvio di stagione, e a pesare sui risultati negativi è stata sicuramete anche l'assenza del suo terzo violino. Middleton si è sottoposto in estate a un doppio intervento alla caviglia. Ora è considerato 'guarito', e dovrebbe pronto al rientro, ma non c'è ancora una data fissata per rivederlo in campo

Il grande assente di questo inizio di stagione in casa Bucks è stato Khris Middleton, grande veterano della squadra e terza stella alle spalle di Antetokopunmpo e Lillard. Dall'inizio della stagione 2022-2023 il giocatore ha affrontato molti guai fisici, che lo hanno portato a giocare solo 88 partite di regular season da allora. E dal suo arrivo in panchina lo scorso gennaio Doc Rivers lo ha avuto contemporaneamente al fianco di Giannis e Dame solo sette volte. Non è sicuramente l'unica causa dei problemi dei Bucks - partiti 4-9 prima di vincere le ultime due - ma sicuramente la sua assenza dopo la doppia operazione alla caviglia in estate sta avendo il suo peso. Il giocatore già da un po' è stato dichiarato 'cleared', autorizzato a giocare, ma non ha ancora fatto ritorno in campo e non si hanno ancora tempi certi. Il suo lavoro in palestra è progressivamente aumentato ed è tornato ad allenarsi con i compagni: "Lo vedo bene, si sta facendo il c...o - ha detto Rivers - credo sia vicino al rientro. Deve solo continuare a lavorare". La data del ritorno dipenderà anche dalle sensazioni del giocatore, ma sicuramente in casa Bucks inizialmente avevano pensato a tempi di recupero più brevi. Anche perché la pesenza di uno dei protagonisti del titolo 2021 aiuterebbe molto in un momento segnato da tensioni e malumori, a partite dalla stella della squadra Giannis Antetokounmpo.