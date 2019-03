Fino a quando la NBA non cambierà l’età per potersi presentare al Draft, la NCAA rimane il palcoscenico ideale per mostrare il proprio talento al mondo. Il torneo NCAA, e in particolare la prima giornata, è la sublimazione di questo concetto di “showcase”, e nessuno si è fatto più notare di Ja Morant. La point guard di Murray State, protagonista di una scalata impressionante nel corso di questa stagione, ha completamente dominato il primo giorno della Big Dance fornendo una prestazione scintillante. La sua tripla doppia da 17 punti, 11 rimbalzi e 16 assist è servita ai suoi per completare l’upset da numero 12 sulla numero 5 Marquette, che non è riuscita a trovare alcun modo per arginarlo. “Ho tantissimo rispetto per lui” ha detto l’allenatore avversario Steve Wojciechowski. “Ha giocato in maniera pazzesca. Non si riesce a cambiare il suo ritmo. Lo abbiamo raddoppiato, abbiamo cambiato marcature, abbiamo cercato in tutti i modi di togliergli la palla dalle mani. Non abbiamo trovato niente che lo affrettasse o che mettesse in difficoltà la sua capacità di prendere decisioni. Sono nel giro da un po’ ormai: è forte quanto chiunque abbia allenato contro o giocato contro. E ho allenato e giocato contro alcuni giocatori straordinari”.

Ottava tripla doppia al torneo NCAA

Le parole del coach avversario sono una testimonianza di prima mano della partita pazzesca giocata da Morant, che ha realizzato l’ottava tripla doppia nella storia del torneo NCAA andando a fare compagna a giocatori come Shaquille O’Neal, Andre Miller, Dwyane Wade e Draymond Green, l’ultimo a riuscirci nel 2012 (due volte, peraltro). A impressionare è stata la completezza del suo gioco, vivisezionando la difesa avversaria con le scelte giuste e i tempi giusti, mettendo i suoi compagni nelle condizioni per segnare (e loro sono stati bravi a convertire i passaggi recapitati nelle loro mani) e poi mostrando il suo repertorio individuale sia in avvicinamento a canestro che in allontanamento. Un pacchetto completo sia a livello tecnico (anche se sul tiro si può e si deve lavorare) unito ad un eccellente visione di gioco e un atletismo fuori dal comune. Perché oltre alla sostanza c’è anche la spettacolarità del suo gioco, in particolare con una schiacciata che è diventata immediatamente il momento virale della prima giornata del torneo.