Non poteva esserci modo peggiore per assaporare un destino così amaro. Klay Thompson ne è venuto a conoscenza soltanto grazie alle domande dei cronisti di San Francisco, assiepati nella palestra di allenamento degli Warriors a tartassare i campioni in carica che attendono di conoscere il nome della prossima avversaria. Il n°11 di Golden State, bloccato dal capannello di giornalisti, non è riuscito a nascondere – almeno nei primi secondi – il suo stupore: “Davvero non ci sono? Sono già stati pubblicati i nomi?”. Sì, e per lui niente terzo quintetto All-NBA. “Certo, ottenere un riconoscimento del genere è molto bello, ma non come conquistare cinque finali NBA in fila. Rispetto la decisione presa, ma quando un giocatore riesce a mettere in fila così tante partecipazioni alle Finals non può ricevere in cambio soltanto un paio di selezione tra i 15 migliori della Lega. È una squadra che resterà nella storia del gioco: a ogni modo, meglio vincere il titolo che un riconoscimento del genere”. In quanto a prestigio, difficile dargli torto, ma non di certo se si va a guardare il conto in banca. Per Thompson infatti la selezione all’interno di uno dei quintetti All-NBA avrebbe significato non solo ricevere un premio meritato per quanto fatto sul parquet, ma anche la possibilità di poter ambire a ricevere dal prossimo rinnovo contrattuale oltre 30 milioni di dollari in più. Il quinquennale che Golden State può mettere sul piatto arriverà al massimo a toccare circa i 190 milioni, ben al di sotto dei 221 potenziali previsti per chi riesce nell’anno precedente all’accordo a rientrare in uno dei quintetti All-NBA. Per ulteriori informazioni chiedere a Kemba Walker (e agli Hornets, felici di questa selezione): il n°15 di Charlotte ha sottratto il posto proprio a Thompson e grazie a questa chiamata dovrà decidere in estate se incassare i 221 milioni della squadra di Michael Jordan o (al massimo) i 141 milioni per quattro anni che potrebbe ricevere da qualche altra parte. Ben 80 milioni di differenza, quelli che possono rendere in un colpo solo molto più bello e accogliente il North Carolina. A quel punto perché andare via?