Non lo scenario peggiore possibile, ma neanche il migliore. Le risonanze magnetiche a cui si sono sottoposti Klay Thompson e Kevon Looney hanno dato esiti contrastanti per i Golden State Warriors. Le notizie migliori sono arrivate dalle condizioni della gamba sinistra della guardia: Thompson ha subito un leggero stiramento al bicipite femorale e, sebbene il suo status per gara-3 sia ufficialmente “in dubbio”, c’è ottimismo che il numero 11 possa ancora una volta stringere i denti ed essere in campo per il terzo episodio della serie contro i Toronto Raptors. Ben peggio è andata a Looney: il lungo si è procurato una frattura alla cartilagine che collega la prima costola allo sterno e molto probabilmente la sua stagione è già finita, togliendo a coach Steve Kerr un’arma importantissima in uscita dalla panchina. Looney era sembrato procurarsi un infortunio alla spalla ricadendo male dopo uno scontro con Kawhi Leonard ed è tornato in panchina mettendo del ghiaccio sopra quella zona, anche se già nel dopo partita si parlava di un generico problema al petto. A questo punto diventa ancora più importante il ritorno in campo di DeMarcus Cousins, positivo nel secondo tempo di gara-2 e ora fondamentale per la rotazione di coach Kerr. Non ci sono grandi aggiornamenti invece per quanto riguarda Kevin Durant: il numero 35 sta continuando la sua riabilitazione ma è ancora atteso a disputare un allenamento intero con i compagni prima di poter annunciare il suo ritorno in campo. Gli Warriors rimangono comunque convinti che tornerà in campo in una delle prossime partite. Viste le condizioni generali della squadra — con Andre Iguodala alle prese con un problema al polpaccio e Steph Curry che sta giocando su un dito della mano sinistra probabilmente lussato —, il rientro in campo potrebbe fare la differenza per conquistare il terzo titolo consecutivo.