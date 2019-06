Gara-4 è ormai in archivio, anche se gli Warriors potrebbero ricordarla a lungo come l’ultima deludente partita giocata alla Oracle Arena nella loro storia. Il copione della seconda sfida casalinga ha ricalcato in maniera molto simile quello degli episodi precedenti della serie, in particolar modo guardando all’andamento e alle medie tenute nelle conclusioni con i piedi oltre l’arco. Steph Curry ha tirato male (soltanto 2/9), ma assieme a un chirurgico Klay Thompson al rientro (6/10) è stato l’unico in grado di muovere la retina dalla lunga distanza. Una carestia di canestri per il resto del roster che ha segnato in maniera fondamentale il testa a testa contro Toronto: Splash Brothers a parte infatti, Golden State ha raccolto un misero 0/8 da tre punti Iguodala, Green, Cook e McKinnie. Errori che hanno spuntato una delle armi fondamentali nel meccanismo offensivo degli Warriors, nonostante Curry&Thompson stiano viaggiando nella serie con un convincente 28/64 dall’arco combinato – 43.7%, una resa ben al di sopra della media. Il problema però è tutto ciò che gli sta attorno: il resto del roster infatti ha messo insieme 17 canestri in quattro partite, a fronte di 62 errori. In soldoni il 27.4% di squadra, un vero e proprio affare per la difesa dei Raptors che ha continuato a concedere quel tipo di conclusioni, disinteressandosi così spesso e volentieri degli avversari che gravitavano sul perimetro. Il ritorno in quintetto di Thompson dopo l’infortunio ha ridato ampiezza soltanto in parte al gioco dei bi-campioni in carica, spesso collassati in area a causa della pericolosità nulla dei vari Livingston, Looney e Bogut sul perimetro. Se a loro si aggiungono un Andre Iguodala in continua altalena quando si tratta di fare canestro, un Draymond Green che non guarda mai il canestro e pensa soltanto al passaggio per i compagni e un DeMarcus Cousins che non ha tentato neanche una conclusione da lontano nei 15 minuti disastrosi trascorsi sul parquet, la frittata è fatta. Il tiro da tre punti non fa più la differenza per gli Warriors e questo è davvero un’enorme problema per una squadra costretta a vincere tre partite in fila.