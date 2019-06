Golden State Warriors-Toronto Raptors 92-105

I Golden State Warriors non concludono per la quarta volta in fila la sfida contro Toronto con 109 punti a referto, ma si fermano molto prima sia nel punteggio che nel testa a testa contro una squadra più motivata, più in palla e semplicemente più forte che conquista il secondo successo consecutivo alla Oracle Arena e ipoteca in maniera quasi definitiva il titolo NBA. I canadesi vincono in rimonta una partita in cui sono andati sotto anche di 11 lunghezze nel primo tempo, ribaltando l’inerzia del match grazie a un terzo quarto dominato e chiuso con un eloquente 37-21 di parziale. Merito di Kawhi Leonard, che gioca la miglior partita della serie mettendo a referto 36 punti e 12 rimbalzi: 14 arrivano nel primo quarto, quando i Raptors cercano in tutti i modi di non affondare in una metà di gara in cui non segnano mai dalla lunga distanza e più in generale non capitalizzano la buona costruzione dei tiri. Una frazione bissata poi a inizio ripresa, in un terzo quarto concluso dall’ex Spurs con 17 punti a segno e un dominio su entrambi i lati del campo che cambia il volto della partita. Gli Warriors infatti si disuniscono sotto i colpi dei Raptors, via via sempre più imprecisi in attacco e meno convinti a protezione del ferro. Toronto trova i canestri dalla lunga distanza e a quel punto la doppia cifra di vantaggio è dietro l’angolo: a sigillare un successo strameritato dagli ospiti ci pensa un monumentale Serge Ibaka in uscita dalla panchina. Per l’ex Thunder sono 20 punti con 9/12 al tiro alla sirena finale, dopo averne raccolti 18 complessivi nei primi tre episodi. Uno zampino enorme lo mette anche Pascal Siakam, autore di 19 punti e di tantissime giocate di enorme intensità, a cui si aggiungono quelle di un chirurgico Kyle Lowry – uomo tuttofare sul parquet, nonostante la mira in gara-4 non sia delle migliori. Paradossalmente anche Danny Green, impreciso dall’arco e meno inciso che in gara-3, segna una sola tripla, ma lo fa dall’angolo quando più conta. Dopo il suo bersaglio dalla lunga distanza infatti mancavano ancora 7 minuti e mezzo da giocare, ma era già chiaro che la partita fosse ormai finita da un pezzo - come dimostrato dall'atteggiamento difensivo dei padroni di casa: Curry che sbaglia la rotazione, Thompson sconsolato di fronte all'ennesimo errore del compagno, mentre tutti gli altri compagni che tengono lo sguardo altrove. Una scena mai vista, proprio come gli Warriors sotto 3-1 in una finale NBA.