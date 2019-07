Avendo mancato l’assalto a Kawhi Leonard, è facile pensare che i Los Angeles Lakers siano tra i grandi sconfitti di questa sessione di mercato. Il mondo della NBA si è ribaltato talmente in fretta da far dimenticare che a metà giugno i gialloviola hanno però aggiunto un giocatore di altissimo livello, quello che il General Manager Rob Pelinka definisce come “il giovane più dominante del mondo e il giocatore più completo della lega”. Il soggetto è ovviamente Anthony Davis, introdotto ai media di Los Angeles in una conferenza stampa a El Segundo nel quale ha parlato di tanti argomenti, rivelando anche l’aneddoto gustoso di come ha appreso dello scambio ai Lakers. "Ero in una camera di hotel a guardare un film, Downsizing" ha detto Davis. "Ho visto che il mio agente Rich Paul stava cercando di chiamarmi, ma non mi piace essere disturbato durante un film perciò ho fatto partire la segreteria telefonica. Poi ha provato a chiamarmi un’altra volta, ho rifiutato la chiamata ma a quel punto mi sono insospettito. Ho provato a richiamarlo io, ma era occupato. A quel punto, essendo un ragazzo di 26 anni, ho fatto quello che fanno quelli della mia età: sono andato dritto su Instagram. Lì ho scoperto dello scambio. Poi Rich mi ha richiamato e lì finalmente mi ha detto tutto".

Davis: "Scelgo il nostro roster contro quello di chiunque, con Kawhi è andata male"

Al di là delle risate, Davis ha anche parlato tanto delle prospettive presenti e future della sua nuova squadra: “Scelgo il nostro roster contro quello di chiunque altro” ha dichiarato sicuro AD. “In una serie al meglio delle sette, penso che vinceremmo noi”. Un roster al quale ha dato una mano in più modi: innanzitutto mantenendo sempre aperto il canale di comunicazione con Rob Pelinka, che interpellava sia lui che LeBron James per opinioni su come sfruttare lo spazio salariale a disposizione (“Ci sentivamo tutti i giorni a qualsiasi ora” ha rivelato Davis). Poi in modo più materiale, rinunciando a quattro milioni di dollari per dare ai Lakers tutte le armi per dare l’assalto a Kawhi Leonard: “Ovviamente quando hai la possibilità di arrivare a un giocatore come Kawhi devi fare quasi qualsiasi cosa per prenderlo” ha detto con grande trasparenza. “Non è andata bene, ma volevo comunque fare qualsiasi cosa per aiutare la squadra. Quei 4 milioni sono serviti per dare più soldi a un altro free agent che i Lakers volevano o per prenderne uno nuovo, perciò per me andava bene. Penso che abbiamo fatto un grande lavoro nel costruire la squadra”.

Davis rivela: "Non mi piace giocare da 5, lo faccio se c’è bisogno"

Parte di quei 4 milioni tolti dalle tasche di Davis sono finiti in quelle di DeMarcus Cousins, un giocatore che lui stesso ha reclutato personalmente per ricreare una coppia che a New Orleans si è vista per troppo poco tempo, complice la rottura del tendine d’Achille di Boogie. Anche in questa occasione, peraltro, AD è stato estremamente diretto nel ribadire che lui non si sente un centro ma un’ala forte, preferendo avere al suo fianco un lungo più fisico che gli possa risparmiare qualche botta sotto canestro: “Mi piace giocare da 4, non ho intenzione neanche di nasconderlo. Non mi piace fare il 5, ma se il coach ha bisogno che io scali lì, allora lo faccio senza problemi. Peraltro il gioco è diventato talmente fluido a livello di posizioni che basta mettere cinque giocatori in campo e giocare”.