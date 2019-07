Antetokounmpo, il quinquennale da 250 milioni potrebbe non bastare

Il grande punto di domande è poi quello relativo al suo futuro: in una lega in cui tutti gli All-Star sono pronti a cambiare maglia, a scegliere in funzione dei propri interessi, è pensabile che Antetokounmpo resti ancora a lungo in un piccolo mercato come quello di Milwaukee? “Sto per iniziare la mia settima stagione NBA, è pazzesco soltanto a pensarci. Il mio obiettivo è quello di restare sempre lo stesso, migliorando sotto l’aspetto tecnico giorno dopo giorno, cercando di conquistare un titolo. Fino a quando saremo tutti focalizzati, concentrati nell’inseguire lo stesso traguardo, perché mai non dovrei giocare ai Bucks per 20 anni, perché non 25? E a quel punto immaginare di restare qui a far parte dello staff tecnico o diventare un membro del front-office. Basta restare tutti ben concentrati sugli stessi principi, senza perdere mai di vista l’idea di conquistare un titolo. Voglio far parte di una squadra vincente: fino a quando a Milwaukee le cose saranno così, con queste intenzioni e questo approccio, non c’è nessuna ragione per non diventare un altro Steph Curry, Dirk Nowitzki o Tim Duncan”. Un uomo franchigia, disposto per molti anni a mantenere ad alto livello i Bucks. Abile anche a parole a mettere le cose in chiaro senza calcare la mano, ma lanciando dei segnali chiari: “Al giorno d’oggi se un giocatore chiede una trade e dice: ‘Voglio andare lì’, alla fine ottiene inevitabilmente quanto richiesto. È così che funzionano le cose in NBA: penso che sia corretto lasciare agli All-Star il pieno controllo del loro destino e della loro carriera”. I Bucks sono avvisati: la prossima estate l’estensione da cinque anni a 248 milioni complessivi che partirebbe dal 2021 potrebbe non bastare. Bisognerà continuare a mantenere una squadra vincente, soltanto così Giannis continuerebbe a vestire la maglia dei Bucks.