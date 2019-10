Ritorni&riscatti: da Porzingis a LeBron James, una stagione per tornare protagonisti

3/15

KRISTAPS PORZINGIS, DALLAS MAVERICKS | 6 febbraio 2018, la data in cui il ginocchio del talento lèttone (in procinto di rappresentare i suoi New York Knicks all’All-Star Game di Los Angeles) ha fatto crack. Porzingis è tornato in campo soltanto in prestagione, e lo ha fatto con la sua nuova maglia dei Dallas Mavs. In coppia con Luka Doncic potrebbe far sognare i tifosi texani