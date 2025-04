L'allenatore ad interim dei Memphis Grizzlies Tuomas Iisalo ha paragonato Draymond Green a Paolo Maldini, elogiando la loro capacità di comprendere il gioco e anticipare i problemi: "Paolo Maldini era uno che non aveva mai bisogno di andare in scivolata; Draymond Green è quel tipo di giocatore, uno dei difensori più versatili della storia"

Sempre più spesso gli allenatori NBA trovano ispirazione da altri sport, e negli ultimi anni in particolare il calcio sembra essere diventato uno dei loro passatempi preferiti. Ma se l’ammirazione di Steve Kerr per Jose Mourinho e Jurgen Klopp è ben nota, così come l’amicizia tra Joe Mazzulla e Pep Guardiola, è più normale che un finlandese come Tuomas Iisalo trovi ispirazione nel calcio. L’allenatore ad interim dei Memphis Grizzlies, subentrato in corsa a Taylor Jenkins, prima della partita contro i Golden State Warriors ha utilizzato un paragone calcistico per definire la grandezza di Draymond Green, scomodando una leggenda del nostro calcio. "Green è uno dei difensori col l’intelligenza cestistica più alta nella storia del gioco" ha detto, commentando il premio di Difensore del mese di marzo per la Western Conference vinto dal numero 23 di Golden State. "La sua capacità di 'spegnere gli incendi', per così dire, è incredibile. Il modo in cui riesce a tenere sotto controllo tutto il campo è di così alto livello che può vedere i problemi prima ancora che si sviluppino, o almeno molto prima della maggior parte dei giocatori. Molte volte, solo spostandosi nella posizione giusta può impedire che si crei un problema".

A quel punto, a Iisalo è venuto in mente un paragone lusinghiero: "So che siamo nel continente sbagliato, ma c'era un grande difensore centrale per la nazionale italiana di calcio chiamato Paolo Maldini che faceva pochissime scivolate, e per questo motivo qualcuno non lo considerava tra i più grandi difensori. Tutti i suoi allenatori però hanno detto: è vero, non fa molti contrasti, ma è perché risolve i problemi prima ancora che emergano. Penso che Draymond sia quel tipo di giocatore: la sua capacità di interrompere le azioni, di lasciare il suo uomo al momento giusto quando vede un pericolo e poi creare una palla persa, è uno dei motivi per cui forzano così errori degli avversari. Non è solo un difensore completo, è uno dei difensori più versatili nella storia del basket, in grado di difendere dai playmaker ai centri. È molto difficile preparare una partita contro di lui in attacco". Approfondimento Green: "Io il miglior difensore: come Duncan e KG"

La vecchia foto di Maldini e Green insieme Chissà se Iisalo era a conoscenza del fatto che Maldini e Green, nel 2017, si sono effettivamente conosciuti: ne è testimonianza una foto postata dall’ex capitano del Milan sul suo profilo Instagram, nel quale non vengono condivise così tante foto ma per la stella di Golden Stat è stata fatta un’eccezione. Maldini ha tra le sue passioni anche la pallacanestro NBA, specie quando viveva più spesso a Miami, postando in passato anche foto con Kobe Bryant e Manu Ginobili.