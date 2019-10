Sono bastate soltanto quattro gare di preseason alla prima scelta assoluta dei New Orleans Pelicans per far intravedere tutto il suo talento: atletismo, dinamicità e capacità di attaccare sempre il ferro, unita a un’efficacia fuori dal comune contro qualsiasi avversario. E i numeri raccolti fanno già sognare New Orleans.

OGGI ORE 19.30 SU SKY SPORT NBA LO SPECIALE "L'ERA ZION"