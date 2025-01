Anche il ritorno in campo di Jimmy Butler (o forse: proprio il ritorno in campo di Jimmy Butler, distrazione poco gradita ad allenatore e squadra) non ha fermato il momento difficile dei Miami Heat, che hanno perso le ultime tre gare disputate nonostante nell'ultima sfida contro Denver abbiano riaccolto in squadra il loro n°22, ai ferri corti con la dirigenza e sospeso per le precedenti sette partite. E la squadra di un fenomenale Tyler Herro (30 di media nelle ultime 4, tirando più del 54% dal campo e del 43% da tre) e di un Adebayo che sarà regolarmente in campo (si temeva per un colpo alla schiena) dovrà vedersela contro gli Spurs di Victor Wembanyama, all'ultimo appuntamento in terra USA prima della trasferta europea per gli NBA Paris Game 2025. Pure i texani sono reduci da due sconfitte consecutive (entrambe contro i Memphis Grizzlies) e da cinque ko nelle ultime sei gare, e dopo aver portato il proprio record due gare sopra al 50% oggi il bilancio è nuovamente negativo, anche se San Antonio vede a una gara e mezzo di distanza Suns, Kings e Warriors, e una possibile qualificazione ai play-in. Sempre senza Popovich in panchina, gli Spurs non solo solo Wembanyama, e nelle ultime 6 gare hanno visto 5 top scorer diversi (Harrison Barnes, Keldon Johnson, l'ottimo rookie Stephon Castle e Devin Vassell oltre al francese).