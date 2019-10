NBA, Gallinari in campo: OKC-Golden State su Sky, SEGUI IL LIVE

A battezzare la prima domenica della stagione 2019-20 è nientemeno che Danilo Gallinari, che con i suoi Oklahoma City Thunder ospita Steph Curry e i vice-campioni in carica dei Golden State Warriors. Alle 20.30 su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina (repliche lunedì 28 alle ore 11, 14, 18 e 21 sempre su Sky Sport NBA) per testare le ambizioni di due squadre che hanno cambiato tantissimo durante l’estate — e non necessariamente per scelta. Gli addii di Kevin Durant (a Golden State) e Paul George (a Oklahoma City) hanno infatti rivoluzionato entrambi i roster, con effetti cascata che hanno portato D’Angelo Russell sulla Baia e Danilo Gallinari in Oklahoma — per non parlare di Shai Gilgeous-Alexander o di Chris Paul, tornato a OKC dopo essere stato scambiato con Russell Westbrook. Tutti giocatori che scenderanno in campo domenica sera alla Chesapeake Energy Arena per una sfida che solo tre anni fa valeva le finali di conference a Ovest e che ora invece mette di fronte di squadre che devono trovare la propria identità, specialmente gli Warriors che non potranno contare su Klay Thompson forse anche per tutta la stagione. Rimane comunque una partita da vedere, non fosse altro perché Steph Curry su quel parquet ha firmato alcune delle sue partite più memorabili in carriera ed è sempre un giocatore per cui vale la pena accendere il televisore.