NBA, Russell Westbrook firma la 139^ tripla doppia: superato Magic Johnson al 2° posto

Era solo questione di tempo prima che Russell Westbrook superasse Magic Johnson. D’altronde già al termine della scorsa stagione lo aveva agganciato al secondo posto ogni epoca a quota 138 in carriera, ma la prima con gli Houston Rockets ha un sapore speciale. I suoi 28 punti con 10 rimbalzi e 13 assist non solo lo hanno portato al secondo posto ogni epoca — Oscar Robertson è lassù in vetta con 181 —, ma sono stati infatti necessari per superare i New Orleans Pelicans e conquistare il primo successo stagionale, sopperendo anche a una serata storta al tiro di James Harden (29 punti ma con 29 tiri e 2/18 da tre punti). La sua energia è stata fondamentale nel parziale di 8-0 che ha dato il vantaggio ai suoi a inizio ultimo quarto, nel quale prima ha realizzato un gioco da tre punti, poi ha servito un assist per una tripla dall’angolo di P.J. Tucker e infine ha rubato un pallone andando a schiacciare in contropiede nel tripudio del Toyota Center. Come se non bastasse, a 6.1 dalla fine ha anche mandato a segno entrambi i tiri liberi per mettere un possesso pieno di distanza tra le due squadre, suggellando così la vittoria. “So che di questi tempi fare una tripla doppia sembra normale, ma è un motivo di grande orgoglio per me” ha detto Westbrook dopo la gara. “Ci metto tanta energia, tanti sacrifici, tanto lavoro fuori dal campo per prepararmi a competere ogni singola sera ad alto livello. Per me è un grande risultato, specialmente perché da ragazzino non avrei mai pensato di giocare in NBA. Ora esserne nei libri di storia è una benedizione, e non lo dò per scontato. Non mi prendo mai del tempo per pensare a quello che ho fatto, ma stasera me lo prenderò: sono grato di poter giocare a questo livello”.